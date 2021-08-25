Экстренное применение "Спутника V" одобрили в Индонезии

Индонезия одобрила экстренное использование российской антиковидной вакцины "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. К 25 августа 2021 года отечественный препарат разрешён к применению в 70 странах мира с общим населением в четыре миллиарда человек — более половины населения Земли.

"Индонезия является одной из наиболее населённых стран Азии, и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире", — указал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что одобрение препарата в этом азиатском государстве основано на тщательной оценке данных и позволит Индонезии успешнее бороться с пандемией CoViD-19, передаёт телеграм-канал "Спутник V".