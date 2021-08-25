Экстренное применение "Спутника V" одобрили в Индонезии
Азиатское государство стало 70-й страной, зарегистрировавшей российский препарат. Общее население всех стран, одобривших отечественную антиковидную вакцину, составляет четыре миллиарда человек.
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Индонезия одобрила экстренное использование российской антиковидной вакцины "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. К 25 августа 2021 года отечественный препарат разрешён к применению в 70 странах мира с общим населением в четыре миллиарда человек — более половины населения Земли.
"Индонезия является одной из наиболее населённых стран Азии, и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире", — указал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он добавил, что одобрение препарата в этом азиатском государстве основано на тщательной оценке данных и позволит Индонезии успешнее бороться с пандемией CoViD-19, передаёт телеграм-канал "Спутник V".
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V", он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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