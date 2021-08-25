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    Экстренное применение "Спутника V" одобрили в Индонезии

    Азиатское государство стало 70-й страной, зарегистрировавшей российский препарат. Общее население всех стран, одобривших отечественную антиковидную вакцину, составляет четыре миллиарда человек.

    25 августа, 07:26
    <p>Фото © ТАСС / Lev Vlasov / SOPA Images via ZUMA Press Wire</p>

    Фото © ТАСС / Lev Vlasov / SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Индонезия одобрила экстренное использование российской антиковидной вакцины "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. К 25 августа 2021 года отечественный препарат разрешён к применению в 70 странах мира с общим населением в четыре миллиарда человек — более половины населения Земли.

    "Индонезия является одной из наиболее населённых стран Азии, и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире", — указал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Он добавил, что одобрение препарата в этом азиатском государстве основано на тщательной оценке данных и позволит Индонезии успешнее бороться с пандемией CoViD-19, передаёт телеграм-канал "Спутник V".

    Гонконг включил "Спутник V" в перечень признаваемых вакцин

    Гонконг включил "Спутник V" в перечень признаваемых вакцин

    Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V", он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

    Европейский регулятор дал позитивный отзыв на российскую вакцину "Спутник V"

    Европейский регулятор дал позитивный отзыв на российскую вакцину "Спутник V"

    Авторы
    Эмила Сидорова
    Эмила Сидорова

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