ФСБ задержала 31 участника террористической организации в Москве и трёх регионах России

ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад". Видео © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ в ходе спецоперации задержала в Москве и трёх регионах России 31 главаря и участника террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад"*. Об этом заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В операции принимали участие сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Террористы находились в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края и селе Прокудском Новосибирской области.

"Задержан 31 человек из числа её главарей и рядовых участников", — уточнили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что участники вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, занимались финансированием находящихся в Сибири участников террористической структуры и призывали к совершению преступлений. При задержании у террористов изъяли запрещённую религиозную литературу, пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

Ранее Лайф рассказывал о задержании в Туле агента спецслужб Украины, собиравшего секретные данные об оружии. По данным ФСБ, он пытался вербовать сотрудников оборонных предприятий, чтобы от них получать сведения о перспективных разработках. Позднее ФСБ показала видео задержания.