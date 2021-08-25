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    ФСБ задержала 31 участника террористической организации в Москве и трёх регионах России

    Участники ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий и занимались финансированием находящихся в Сибири боевиков.

    25 августа, 07:41

    ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад". Видео © ЦОС ФСБ РФ

    ФСБ в ходе спецоперации задержала в Москве и трёх регионах России 31 главаря и участника террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад"*. Об этом заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

    В операции принимали участие сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Террористы находились в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края и селе Прокудском Новосибирской области.

    "Задержан 31 человек из числа её главарей и рядовых участников", — уточнили в ЦОС ФСБ.

    ФСБ накрыла ячейку террористов в Крыму

    ФСБ накрыла ячейку террористов в Крыму

    Отмечается, что участники вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, занимались финансированием находящихся в Сибири участников террористической структуры и призывали к совершению преступлений. При задержании у террористов изъяли запрещённую религиозную литературу, пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

    Ранее Лайф рассказывал о задержании в Туле агента спецслужб Украины, собиравшего секретные данные об оружии. По данным ФСБ, он пытался вербовать сотрудников оборонных предприятий, чтобы от них получать сведения о перспективных разработках. Позднее ФСБ показала видео задержания.

    * Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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