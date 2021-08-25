Четверть россиян назвали глобальное потепление "оболваниванием" человечества

Каждый четвёртый житель России не верит в глобальное потепление. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, пишет РБК. Отмечается, что 26% наших соотечественников назвали глобальное потепление "оболваниванием" всего человечества.

Тем не менее 51% опрошенных граждан заявили, что верят в изменение климата. По их мнению, это доказано не только учёными, но и природными катаклизмами, в частности лесными пожарами в Якутии и наводнениями на юге России. Ещё 23% респондентов затруднились высказать своё мнение по этому поводу.

Добавим, что отрицающих глобальное потепление оказалось больше среди мужчин (30%), доля представительниц прекрасного пола чуть меньше — 23%. Всего в опросе участвовало 1,6 тысячи граждан из разных уголков станы.