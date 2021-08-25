"Газпром" приступил к закачке газа в европейские подземные хранилища

Компания "Газпром" приступила к наполнению подземных газохранилищ на территории Европы. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Источники издания утверждают, что это произошло из-за слишком сильного падения запасов топлива, вследствие которого компенсировать снижение поставок подъёмом газа из хранилищ стало попросту невозможно.

Так, за газовые сутки 23 августа "Газпром" вдвое увеличил закачку топлива по газопроводу Ямал — Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, — поток поднялся до 64 миллионов кубометров. При этом отбор из подземных газовых хранилищ в Германии и Австрии прекратился.

Также отмечается, что в сентябре через газопровод может пойти ещё порядка 13 миллионов кубометров части бывшего дополнительного транзита через Украину, от которого ранее отказались в "Газпроме".