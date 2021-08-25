НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Газпром" приступил к закачке газа в европейские подземные хранилища

    Компания увеличила до 64 миллионов кубометров прокачку по газопроводу Ямал — Европа. При этом отбор из подземных газовых хранилищ в Германии и Австрии прекратился.

    25 августа, 08:14
    <p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/media/2017/585642/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

    Фото © "Газпром"

    Компания "Газпром" приступила к наполнению подземных газохранилищ на территории Европы. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

    Источники издания утверждают, что это произошло из-за слишком сильного падения запасов топлива, вследствие которого компенсировать снижение поставок подъёмом газа из хранилищ стало попросту невозможно.

    Акции "Газпрома" обновили максимум впервые с 2008 года

    Акции "Газпрома" обновили максимум впервые с 2008 года

    Так, за газовые сутки 23 августа "Газпром" вдвое увеличил закачку топлива по газопроводу Ямал — Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, — поток поднялся до 64 миллионов кубометров. При этом отбор из подземных газовых хранилищ в Германии и Австрии прекратился.

    Также отмечается, что в сентябре через газопровод может пойти ещё порядка 13 миллионов кубометров части бывшего дополнительного транзита через Украину, от которого ранее отказались в "Газпроме".

    Этот газ — нам на Новый год: "Газпром" может заморозить Украину

    Этот газ — нам на Новый год: "Газпром" может заморозить Украину

    Ранее "Газпром" назвал объём поставок газа по "Северному потоку – 2" в текущем году. Согласно сообщению компании, заполненность подземных хранилищ Германии на 1 августа составила всего 50,7%, в то время как годом ранее она находилась на уровне 88,6%.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1