Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными на посту президента Украины
Он вспомнил конфликт вокруг косы Тузла в Керченском проливе. Тогда из-за строительства дамбы лидеры стран начали переговоры, длившиеся несколько часов.
Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits
Бывший лидер Украины Леонид Кучма назвал переговоры с главой РФ Владимиром Путиным самыми сложными за годы своих президентских полномочий. Его слова приводит издание "Украинская правда".
"Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось", — заметил он.
В качестве одного из примеров Кучма упомянул Тузлинскую косу в Керченском проливе. Конфликт между Россией и Украиной произошёл в 2003 году из-за строительства дамбы властями Краснодарского края от Тамани в сторону Тузлы. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства президентов Кучмы и Путина, чьи переговоры длились несколько часов. Тогда строительство сооружения было приостановлено, был подписан договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
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