В России за сутки снова зафиксировали более 800 смертей от ковида

За сутки в России зарегистрировали 809 смертей от коронавируса. Число летальных исходов впервые с 17 августа превысило 800. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, за весь период с начала пандемии зафиксировано 178 423 умерших.