В России за сутки снова зафиксировали более 800 смертей от ковида
Таким образом, за весь период с начала пандемии зарегистрировано 178 423 умерших.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
За сутки в России зарегистрировали 809 смертей от коронавируса. Число летальных исходов впервые с 17 августа превысило 800. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Таким образом, за весь период с начала пандемии зафиксировано 178 423 умерших.
При этом число заболевших продолжает держаться на уровне около 19 тысяч: за последние сутки выявлено 19 536 новых случаев (6 804 910 за всё время). А полностью выздоровело 19 654 человека (6 073 157 всего).
Напомним, в начале августа на протяжении почти недели в России каждый день фиксировалось более 800 смертей от ковида. При этом был и абсолютный антирекорд — 819 летальных исходов, это самое большое число с начала пандемии.
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