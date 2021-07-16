Девушка из Волгограда провела эксперимент, собирая по квартире свои волосы 67 дней, и вот результат

Несколько месяцев назад тикток-блогерша Яна Чёсова из Волгограда запустила весьма странный эксперимент. Девушка стала собирать все свои волосы, которые она находила в квартире, и приклеивала их на скотч. Каждые две-три недели chesovafeat выкладывала в профиль видеоотчёты о пополнении коллекции. Последний стал вирусным.

Кадры из видео © TikTok/chesovafeat

В ролике Яна показала, сколько волос она насобирала с 53-го по 67-й день эксперимента. Всего насчитала 41 волос. Вместе с предыдущим уловом получается 1456! Но разве кто-то говорит о волосах, считая их поштучно, — вид жутковатой коллекции впечатляет намного больше. Вместе они вполне сойдут за приличную прядь. Ухаживает за своими экспонатами Яна как за "живыми": обрабатывает их сывороткой, расчёсывает и выпрямляет плойкой.

Кадры из видео © TikTok/chesovafeat