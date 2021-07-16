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Девушка из Волгограда провела эксперимент, собирая по квартире свои волосы 67 дней, и вот результат

Тиктокерша вот уже два месяца ищет по квартире свои волосы. За это время жуткая коллекция так разрослась, что подписчикам становится жутко интересно — зачем девушка вообще это делает?

16 июля, 15:31

Кадр из видео © TikTok/chesovafeat

Несколько месяцев назад тикток-блогерша Яна Чёсова из Волгограда запустила весьма странный эксперимент. Девушка стала собирать все свои волосы, которые она находила в квартире, и приклеивала их на скотч. Каждые две-три недели chesovafeat выкладывала в профиль видеоотчёты о пополнении коллекции. Последний стал вирусным.

Кадры из видео © TikTok/chesovafeat

В ролике Яна показала, сколько волос она насобирала с 53-го по 67-й день эксперимента. Всего насчитала 41 волос. Вместе с предыдущим уловом получается 1456! Но разве кто-то говорит о волосах, считая их поштучно, — вид жутковатой коллекции впечатляет намного больше. Вместе они вполне сойдут за приличную прядь. Ухаживает за своими экспонатами Яна как за "живыми": обрабатывает их сывороткой, расчёсывает и выпрямляет плойкой.

Кадры из видео © TikTok/chesovafeat

Кадры из видео © TikTok/chesovafeat

Вирусный ролик посмотрели больше 30 млн раз. Судя по комментариям, всех интересует только один вопрос: что блогерша собирается делать со своим хвостом на скотче. Девушка пока не ответила. Некоторые предположили, что она захочет продать волосы. Вполне логичное решение, с такой-то длиной. Однако волосы придётся укоротить — в салоне принимают только срезанные волосы, для наращивания они подходят больше.

Журналистка ради эксперимента каждый день пила по 4 литра воды, и результаты удивили даже её саму

Журналистка ради эксперимента каждый день пила по 4 литра воды, и результаты удивили даже её саму

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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