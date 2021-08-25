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    Суд в Москве запретил размещать видео с зацеперами на YouTube

    В транспортной прокуратуре заметили, что исковые требования были удовлетворены в полном объёме.

    25 августа, 08:46
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва"

    Мещанский суд Москвы одобрил иск транспортной прокуратуры и запретил публиковать на "Ютубе" видео с пропагандой зацепинга. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

    Решение предусматривает запрет на размещение информации, пропагандирующей среди граждан, включая несовершеннолетних, деятельность зацеперов и незаконные способы проезда на железнодорожном транспорте. Иск прокуратуры был направлен к компании Google LLC. После вступления в законную силу решение суда направят в Роскомнадзор.

    Как заметили в беседе с ТАСС представители Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

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    Ранее Лайф рассказывал, что YouTube и Facebook возглавили рейтинг соцсетей по объёму деструктивного контента. Исследователи учитывали политизированность интернет-площадок и скорость их реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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