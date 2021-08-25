Суд в Москве запретил размещать видео с зацеперами на YouTube

Мещанский суд Москвы одобрил иск транспортной прокуратуры и запретил публиковать на "Ютубе" видео с пропагандой зацепинга. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение предусматривает запрет на размещение информации, пропагандирующей среди граждан, включая несовершеннолетних, деятельность зацеперов и незаконные способы проезда на железнодорожном транспорте. Иск прокуратуры был направлен к компании Google LLC. После вступления в законную силу решение суда направят в Роскомнадзор.

Как заметили в беседе с ТАСС представители Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.