Суд в Москве запретил размещать видео с зацеперами на YouTube
В транспортной прокуратуре заметили, что исковые требования были удовлетворены в полном объёме.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Мещанский суд Москвы одобрил иск транспортной прокуратуры и запретил публиковать на "Ютубе" видео с пропагандой зацепинга. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Решение предусматривает запрет на размещение информации, пропагандирующей среди граждан, включая несовершеннолетних, деятельность зацеперов и незаконные способы проезда на железнодорожном транспорте. Иск прокуратуры был направлен к компании Google LLC. После вступления в законную силу решение суда направят в Роскомнадзор.
Как заметили в беседе с ТАСС представители Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
Ранее Лайф рассказывал, что YouTube и Facebook возглавили рейтинг соцсетей по объёму деструктивного контента. Исследователи учитывали политизированность интернет-площадок и скорость их реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств.
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