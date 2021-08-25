Четвёртый фильм культовой франшизы "Матрица" получил официальное название
У картины уже есть трейлер, однако его пока нет в свободном доступе. Но журналисты поведали о подробностях новой работы Ланы Вачовски.
Фото © Kinopoisk.ru
Компания Warner Bros. объявила, что четвёртый фильм культовой франшизы "Матрица" будет называться "Матрица: Воскрешение" (The Matrix: Resurrections). Об этом сообщает Deadline.
Презентация картины состоялась на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Там же создатели представили и первый трейлер, однако его пока нет в открытом доступе. По словам журналистов, герой Киану Ривза в начале ролика говорит со своим психотерапевтом и понимает, что с его реальностью происходит что-то странное. Следом за этим Томас Андерсон, более известный зрителю как Нео, оказывается в кафе, где сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Судя по кадрам, они не знают друг друга и не помнят событий прошлых частей.
Также в ленте можно будет увидеть Нила Патрика Харриса, Джаду Пинкетт-Смит, Ламбера Вильсона, Дэниэла Бернхардта и других. А вот Хьюго Уивинга в роли агента Смита и Морфеуса в исполнении Лоуренса Фишбёрна в картине не будет. Режиссёр картины — Лана Вачовски. Лента должна выйти в прокат 22 декабря 2021 года.
Ранее Лайф рассказывал о финальном трейлере фильма "Вечные". Главные роли в кинокартине от Marvel сыграли Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Ричард Мэдден.
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