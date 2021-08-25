Четвёртый фильм культовой франшизы "Матрица" получил официальное название

Презентация картины состоялась на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Там же создатели представили и первый трейлер, однако его пока нет в открытом доступе. По словам журналистов, герой Киану Ривза в начале ролика говорит со своим психотерапевтом и понимает, что с его реальностью происходит что-то странное. Следом за этим Томас Андерсон, более известный зрителю как Нео, оказывается в кафе, где сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Судя по кадрам, они не знают друг друга и не помнят событий прошлых частей.