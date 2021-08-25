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    Четвёртый фильм культовой франшизы "Матрица" получил официальное название

    У картины уже есть трейлер, однако его пока нет в свободном доступе. Но журналисты поведали о подробностях новой работы Ланы Вачовски.

    25 августа, 09:06
    <p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3045868/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

    Фото © Kinopoisk.ru

    Компания Warner Bros. объявила, что четвёртый фильм культовой франшизы "Матрица" будет называться "Матрица: Воскрешение" (The Matrix: Resurrections). Об этом сообщает Deadline.

    Презентация картины состоялась на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Там же создатели представили и первый трейлер, однако его пока нет в открытом доступе. По словам журналистов, герой Киану Ривза в начале ролика говорит со своим психотерапевтом и понимает, что с его реальностью происходит что-то странное. Следом за этим Томас Андерсон, более известный зрителю как Нео, оказывается в кафе, где сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Судя по кадрам, они не знают друг друга и не помнят событий прошлых частей.

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    Также в ленте можно будет увидеть Нила Патрика Харриса, Джаду Пинкетт-Смит, Ламбера Вильсона, Дэниэла Бернхардта и других. А вот Хьюго Уивинга в роли агента Смита и Морфеуса в исполнении Лоуренса Фишбёрна в картине не будет. Режиссёр картины — Лана Вачовски. Лента должна выйти в прокат 22 декабря 2021 года.

    Ранее Лайф рассказывал о финальном трейлере фильма "Вечные". Главные роли в кинокартине от Marvel сыграли Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Ричард Мэдден.

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    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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