Читатели немецкой газеты Die Zeit устроили жаркие обсуждения с критикой саммита "Крымская платформа", назвав мероприятие "коллективным отрицанием реальности". Пользователи в комментариях под статьёй издания решили, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского про "возвращение" полуострова Крым не являются серьёзными, расценив их как внутриполитическую пропаганду. Немцы также отметили, что потенциал Незалежной слишком слаб для решения вопроса с помощью военных действий.

При всём желании как это должно произойти? Россия вернёт Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актёр и комедиант Zweispruch

Украина в военном отношении не способна отвоевать Крым назад. Другие вряд ли будут таскать для неё каштаны из огня. Подобные мероприятия служат скорее внутриполитической пропаганде, и их решения не имеют шансов на воплощение в жизнь Kuhlmann

"Крымская платформа" = коллективное отрицание реальности wundernwoman

Некоторые комментаторы также заявили, что Крым никогда не будет во власти Киева. Они считают, что страны Запада не должны поддерживать украинские идеи по возвращению полуострова. По мнению юзеров, наоборот, следует помочь киевским властям осознать реальность.

Неужели кто-то серьёзно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмёт с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России — и Россия в это не вмешается? PET111

Так как люди в Крыму хотят быть в России, то надо похвалить Россию за то, что она пошла навстречу воле людей Kleenex

Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется Benutzername_008