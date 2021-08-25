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    "Он сам в это верит?": Немцы высмеяли заявления Зеленского о "возвращении" Крыма

    Жители ФРГ посчитали высказывания лидера Украины на саммите "Крымская платформа" внутриполитической пропагандой, указав, что Киеву нужно помочь осознать реальность.

    25 августа, 09:25
    <p>Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI</p>

    Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI

    Читатели немецкой газеты Die Zeit устроили жаркие обсуждения с критикой саммита "Крымская платформа", назвав мероприятие "коллективным отрицанием реальности". Пользователи в комментариях под статьёй издания решили, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского про "возвращение" полуострова Крым не являются серьёзными, расценив их как внутриполитическую пропаганду. Немцы также отметили, что потенциал Незалежной слишком слаб для решения вопроса с помощью военных действий.

    При всём желании как это должно произойти? Россия вернёт Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актёр и комедиант

    Zweispruch

    Зеленский объявил о начале "обратного отсчёта до освобождения Крыма"

    Зеленский объявил о начале "обратного отсчёта до освобождения Крыма"

    Украина в военном отношении не способна отвоевать Крым назад. Другие вряд ли будут таскать для неё каштаны из огня. Подобные мероприятия служат скорее внутриполитической пропаганде, и их решения не имеют шансов на воплощение в жизнь

    Kuhlmann

    "Крымская платформа" = коллективное отрицание реальности

    wundernwoman

    Некоторые комментаторы также заявили, что Крым никогда не будет во власти Киева. Они считают, что страны Запада не должны поддерживать украинские идеи по возвращению полуострова. По мнению юзеров, наоборот, следует помочь киевским властям осознать реальность.

    Неужели кто-то серьёзно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмёт с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России — и Россия в это не вмешается?

    PET111

    Так как люди в Крыму хотят быть в России, то надо похвалить Россию за то, что она пошла навстречу воле людей

    Kleenex

    Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется

    Benutzername_008

    Ранее Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" искусственно созданной русофобской акцией. Министр иностранных дел РФ считает этот форум абсолютно пустым и не имеющим никаких перспектив.

    Захарова посоветовала Зеленскому не позориться из-за названия "Крымская платформа"

    Захарова посоветовала Зеленскому не позориться из-за названия "Крымская платформа"

    Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняло участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.


    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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