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    Инфекционист предупредила переболевших ковидом о заторможенности

    Причём у одних пациентов симптомы проходят за несколько дней, а некоторые вынуждены мучиться месяцами, отметила специалист. По её словам, проявления сходят на нет по мере восстановления организма.

    25 августа, 09:32
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Ряд переболевших коронавирусом пациентов после выздоровления начинает испытывать некую заторможенность, проблемы с памятью и концентрацией внимания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

    По её словам, среди постковидных синдромов также зачастую встречаются рассеянность и сонливость. Причём у одних пациентов симптомы проходят за несколько дней, а некоторые вынуждены мучиться месяцами. Однако, как заверила инфекционист, эти неприятные проявления уменьшаются по мере полного восстановления организма.

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    Также Пшеничная отметила, что у пожилых людей, переболевших ковидом, может ускоряться развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Она добавила, что аналогичная картина наблюдается и после перенесённого гриппа.

    Ранее россиянам рассказали, каков риск после вакцинации попасть в реанимацию с ковидом. Наблюдения врача говорят в пользу прививочной кампании. Защита работает в том числе для людей, предрасположенных к тяжёлому течению заболевания.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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