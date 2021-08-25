Инфекционист предупредила переболевших ковидом о заторможенности
Причём у одних пациентов симптомы проходят за несколько дней, а некоторые вынуждены мучиться месяцами, отметила специалист. По её словам, проявления сходят на нет по мере восстановления организма.
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Ряд переболевших коронавирусом пациентов после выздоровления начинает испытывать некую заторможенность, проблемы с памятью и концентрацией внимания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
По её словам, среди постковидных синдромов также зачастую встречаются рассеянность и сонливость. Причём у одних пациентов симптомы проходят за несколько дней, а некоторые вынуждены мучиться месяцами. Однако, как заверила инфекционист, эти неприятные проявления уменьшаются по мере полного восстановления организма.
Также Пшеничная отметила, что у пожилых людей, переболевших ковидом, может ускоряться развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Она добавила, что аналогичная картина наблюдается и после перенесённого гриппа.
Ранее россиянам рассказали, каков риск после вакцинации попасть в реанимацию с ковидом. Наблюдения врача говорят в пользу прививочной кампании. Защита работает в том числе для людей, предрасположенных к тяжёлому течению заболевания.
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