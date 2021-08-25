Песков объяснил, как в Кремле оценивают эффективность работы губернаторов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают эффективность работы губернаторов как лидеров партийных списков "Единой России". Он пояснил, что здесь гораздо важнее оценить подход к комплексному социально-экономическому развитию регионов и адекватность решения актуальных проблем. Песков привёл в пример "беспрецедентные природные явления", с которыми столкнулись некоторые регионы в этом году.

"В Кремле оценивают прежде всего эффективность работы губернаторов как глав регионов, которые несут ответственность за социально-экономическое развитие регионов, за решение тех проблем, которые возникают, за нахождение ответов на те вызовы, которые также возникают. Многие регионы в этом году сталкиваются с беспрецедентными чрезвычайными природными явлениями — с засухой, наводнениями, с подтоплениями. Вот это главная оценка", — объяснил представитель Кремля.

Песков добавил, что партия власти никогда не занималась популизмом, но всегда несла ответственность за то, что происходит в стране.

Напомним, что 24 августа состоялся второй этап съезда "Единой России", на котором была утверждена предвыборная партийная программа. Она оказалась "народной", а её соавторами стали жители всех регионов страны. Итоговый документ состоит из двух разделов — "Благополучия человека" и "Сильной Россия". Первый посвящён повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание отдаётся институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтёрам и молодёжным объединениям. Второй блок направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.