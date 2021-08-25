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    "Талибан" заявил о скором мирном соглашении с силами сопротивления

    Боевики заявили, что ведут переговоры со старейшинами и другими "влиятельными лицами" в окружении повстанцев для скорейшего окончания войны.

    25 августа, 09:41

    Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER

    Представители радикального движения "Талибан"* полагают, что мирное соглашение с силами сопротивления, сосредоточенными в провинции Панджшер, будет достигнуто в ближайшее время. Такое заявление в интервью телеканалу Shamshad News сделал представитель талибов Забихулла Муджахид. Он уточнил, что захватившие власть в Афганистане боевики ведут переговоры со старейшинами и другими "влиятельными лицами" для достижения мира.

    "Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время", добавил Муджахид.

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    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одна из главных угроз, которую представляет захватившее власть в Афганистане движение "Талбиан", связана с огромным количеством оружия, оказавшегося в распоряжении боевиков. По его словам, это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники, самолёты, вертолёты, а "одних только систем ПЗРК больше сотни".

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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