"Талибан" заявил о скором мирном соглашении с силами сопротивления

Представители радикального движения "Талибан"* полагают, что мирное соглашение с силами сопротивления, сосредоточенными в провинции Панджшер, будет достигнуто в ближайшее время. Такое заявление в интервью телеканалу Shamshad News сделал представитель талибов Забихулла Муджахид. Он уточнил, что захватившие власть в Афганистане боевики ведут переговоры со старейшинами и другими "влиятельными лицами" для достижения мира.

"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время", — добавил Муджахид.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одна из главных угроз, которую представляет захватившее власть в Афганистане движение "Талбиан", связана с огромным количеством оружия, оказавшегося в распоряжении боевиков. По его словам, это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники, самолёты, вертолёты, а "одних только систем ПЗРК больше сотни".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.