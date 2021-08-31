Энергетики Украины заявили о критической ситуации с углём

Компания "Укрэнерго" заявила, что ситуация с накоплением угля на складах тепловых электростанций достигла критического уровня — сейчас его в несколько раз меньше, чем должно быть на 30 августа.

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остаётся критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тысяч тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тысяч тонн)", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что, согласно графику накопления топлива, утверждённому Минэнерго Украины, на складах ТЭС газового угля накоплено в 2,4 раза меньше требуемого, антрацитового — в 1,7 раза. Причём за неделю объём газового угля снизился на 4,2%, до 480 тысяч тонн, а объём антрацитового угля — на 3,6%, до 240 тысяч тонн.