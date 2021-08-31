Страшная авария с цементовозом унесла жизни четырёх бойцов-чемпионов

На трассе под Волгоградом столкнулись белая "Тойота-Камри" и цементовоз. В легковушке находились спортсмены-рукопашники Табриз Исмаилов, Аманат Хамзин, а также братья Виктор и Валерий Костюки. Все они погибли.





Как пишет V1.ru, они возвращались со всероссийских соревнований по универсальному бою, которые проходили в Твери. Везли домой титул чемпионов страны. Трое пассажиров "тойоты" погибли на месте, четвёртый позже. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель автомобиля только с апреля прошлого года получил 53 административных протокола, большая часть которых — за превышение скорости. Последний раз он был замечен за нарушением правил дорожного движения 19 августа.

Знакомые Виктора Костюка, который сидел за рулём в момент аварии, утверждают, что эти штрафы к нему не относятся.

"Виктор сдавал в аренду машины в такси, несколько были оформлены на него. Штрафы, которые набежали, тоже не его, может быть, только некоторые из них. Он не был злостным нарушителем. Добрый, отзывчивый человек. Возможно, поспешил при обгоне", — рассказал знакомый Виктора.