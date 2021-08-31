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Страшная авария с цементовозом унесла жизни четырёх бойцов-чемпионов

Спортсмены возвращались в Волгоград с соревнований в Твери. После столкновения трое погибли на месте, четвёртый позже.

30 августа, 23:26
<p>Погибшие в ДТП спортсмены. Фото © ВКонтакте</p>

Погибшие в ДТП спортсмены. Фото © ВКонтакте

На трассе под Волгоградом столкнулись белая "Тойота-Камри" и цементовоз. В легковушке находились спортсмены-рукопашники Табриз Исмаилов, Аманат Хамзин, а также братья Виктор и Валерий Костюки. Все они погибли.

  • ДТП с цементовозом унесло жизни четверых бойцов-рукопашников. Фото © ВКонтакте / NOVO_TODAY |Новоаннинский сегодня
    ДТП с цементовозом унесло жизни четверых бойцов-рукопашников. Фото © ВКонтакте / NOVO_TODAY |Новоаннинский сегодня
  • Три бойца погибли на месте, а водитель скончался в больнице. Фото © ВКонтакте / NOVO_TODAY |Новоаннинский сегодня
    Три бойца погибли на месте, а водитель скончался в больнице. Фото © ВКонтакте / NOVO_TODAY |Новоаннинский сегодня

ДТП с цементовозом унесло жизни четверых бойцов-рукопашников. Фото © ВКонтакте / NOVO_TODAY |Новоаннинский сегодня

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Как пишет V1.ru, они возвращались со всероссийских соревнований по универсальному бою, которые проходили в Твери. Везли домой титул чемпионов страны. Трое пассажиров "тойоты" погибли на месте, четвёртый позже. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель автомобиля только с апреля прошлого года получил 53 административных протокола, большая часть которых — за превышение скорости. Последний раз он был замечен за нарушением правил дорожного движения 19 августа.

Знакомые Виктора Костюка, который сидел за рулём в момент аварии, утверждают, что эти штрафы к нему не относятся.

"Виктор сдавал в аренду машины в такси, несколько были оформлены на него. Штрафы, которые набежали, тоже не его, может быть, только некоторые из них. Он не был злостным нарушителем. Добрый, отзывчивый человек. Возможно, поспешил при обгоне", — рассказал знакомый Виктора.

В России с начала года более 450 ДТП произошло по вине водителей каршеринга

В России с начала года более 450 ДТП произошло по вине водителей каршеринга

Также недавно авария с участием четырёх автомобилей произошла на трассе Минеральные Воды – Кочубей. На месте ЧП скончалось шесть человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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