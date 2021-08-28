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В России с начала года более 450 ДТП произошло по вине водителей каршеринга

Таксисты же стали виновниками почти двух тысяч аварий, в результате которых погибло 70 человек.

28 августа, 06:59
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

В России с начала текущего года по вине водителей автомобилей каршеринга произошло более 450 ДТП, в результате которых 34 человека погибли и около 600 получили различные травмы.

"Основными причинами ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очерёдности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, правил перестроения, а также выезд на полосу встречного движения", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В Москве с начала года произошло 55 ДТП с электросамокатами, два человека погибли

В Москве с начала года произошло 55 ДТП с электросамокатами, два человека погибли

Также, по данным ведомства, к настоящему моменту за 2021 год около двух тысяч ДТП произошло по вине водителей такси. В результате аварий погибло 70 человек и около 2,5 тысячи пострадали.

Ранее в Госдуме призвали повысить разрешённую скорость на ряде дорог до 150 км/ч. Депутат Вячеслав Лысаков отметил, что увеличение скоростного режима не коррелируется с ростом количества ДТП.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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