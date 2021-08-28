Власти Казахстана объявили 29 августа днём траура по погибшим при взрывах боеприпасов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов, в результате которых погибли люди. Об этом глава республики сообщил в своём твиттере.

"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа днём общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", — написал президент.

Между тем в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили об обнаружении спасателями тела ещё одного погибшего. Таким образом число жертв трагедии увеличилось до 13. Пропавшими без вести числятся ещё три человека.