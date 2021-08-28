Власти Казахстана объявили 29 августа днём траура по погибшим при взрывах боеприпасов
Тем временем количество жертв трагедии увеличилось до 13. Пропавшими без вести числятся ещё трое.
Кадр из видео © Соцсети
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов, в результате которых погибли люди. Об этом глава республики сообщил в своём твиттере.
"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа днём общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", — написал президент.
Таких совпадений не бывает: Взрывы в Казахстане могут стать сигналом вывода республики из сферы влияния России на Запад
Между тем в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили об обнаружении спасателями тела ещё одного погибшего. Таким образом число жертв трагедии увеличилось до 13. Пропавшими без вести числятся ещё три человека.
Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане пострадали десятки человек. Первоначально говорилось о 66 получивших травмы, затем их число выросло до 90. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.
Лента новостей
"Вэдэвэшники — просто огонь": Зрители восхитились открытием фестиваля "Спасская башня" в Москве
сегодня в 06:07
Талибы завладели американским оружием и техникой на $85 млрд
сегодня в 05:55
"Вам сколько лет, товарищ водитель?": В Приангарье подросток попался полицейским за рулём авто, когда вёз пьяного отца домой
сегодня в 05:45
Комментариев: 0