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От взрыва в Казахстане пострадало 66 человек, военный склад продолжает полыхать

Для эвакуированных с места происшествия людей выделены 400 мест в местных школах, ещё 1000 держатся в резерве.

26 августа, 22:11
<p>Кадр из видео © Соцсети</p>

Кадр из видео © Соцсети

Число пострадавших в результате взрыва на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до 66, большинство из них получили лёгкие травмы, двое — тяжёлые, сообщила пресс-служба областной администрации.

"По состоянию на 23.30 (20.30 мск) в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек. Большинство из них получили лёгкие травмы, двое из них получили тяжёлые травмы", — говорится в сообщении пресс-службы.

В школах областного центра подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии, и ещё около 1000 дополнительных мест в резерве, сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на главу области Бердибека Сапарбаева. Для оказания помощи пострадавшим было мобилизовано 32 врача и 56 медицинских работников. Аедутся работы по ликвидации последствий взрыва, обеспечению эвакуированных всем необходимым. Пострадавшие доставлены в городскую и районную больницы Тараза.

Позже сообщили о втором взрыве. Это связано с продолжающимся пожаром на складе инженерных боеприпасов.

"Как уже было указано, ряд взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количества пламени и шумовой эффект", — отметили в минобороны.

Взрыв прогремел на военном объекте в Казахстане

Взрыв прогремел на военном объекте в Казахстане

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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