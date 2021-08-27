От взрыва в Казахстане пострадало 66 человек, военный склад продолжает полыхать
Для эвакуированных с места происшествия людей выделены 400 мест в местных школах, ещё 1000 держатся в резерве.
Кадр из видео © Соцсети
Число пострадавших в результате взрыва на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до 66, большинство из них получили лёгкие травмы, двое — тяжёлые, сообщила пресс-служба областной администрации.
"По состоянию на 23.30 (20.30 мск) в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек. Большинство из них получили лёгкие травмы, двое из них получили тяжёлые травмы", — говорится в сообщении пресс-службы.
В школах областного центра подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии, и ещё около 1000 дополнительных мест в резерве, сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на главу области Бердибека Сапарбаева. Для оказания помощи пострадавшим было мобилизовано 32 врача и 56 медицинских работников. Аедутся работы по ликвидации последствий взрыва, обеспечению эвакуированных всем необходимым. Пострадавшие доставлены в городскую и районную больницы Тараза.
Позже сообщили о втором взрыве. Это связано с продолжающимся пожаром на складе инженерных боеприпасов.
"Как уже было указано, ряд взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количества пламени и шумовой эффект", — отметили в минобороны.
Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.
Лента новостей
Россия увеличивает количество рейсов на курорты Египта
сегодня в 22:03
"Небезразличные к чужой беде": Бастрыкин поблагодарил волонтёров за помощь в розыске 8-летней девочки в Тюмени
сегодня в 21:55
"Мы не простим": Байден приказал подготовить удары по ИГИЛ, чтобы отомстить за теракты в Кабуле
сегодня в 21:40
Комментариев: 0