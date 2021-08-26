Взрыв прогремел на военном объекте в Казахстане. Видео © Соцсети

Взрыв произошёл на военном объекте вблизи казахстанского города Тараз. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

Всё случилось в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло возле одного из складов, после чего прогремел взрыв. К тушению пожара привлечены пожарные части, ликвидация очага возгорания продолжается.

Причины на данный момент неизвестны, они устанавливаются. На место направлена комиссия министерства.