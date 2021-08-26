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    Взрыв прогремел на военном объекте в Казахстане

    Сначала возле одного из складов началось возгорание, а потом всё полыхнуло. Сейчас пожар ликвидируют.

    26 августа, 15:17

    Взрыв прогремел на военном объекте в Казахстане. Видео © Соцсети

    Взрыв произошёл на военном объекте вблизи казахстанского города Тараз. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

    Всё случилось в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло возле одного из складов, после чего прогремел взрыв. К тушению пожара привлечены пожарные части, ликвидация очага возгорания продолжается.

    Причины на данный момент неизвестны, они устанавливаются. На место направлена комиссия министерства.

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    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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