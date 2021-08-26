Взрыв прогремел на военном объекте в Казахстане
Сначала возле одного из складов началось возгорание, а потом всё полыхнуло. Сейчас пожар ликвидируют.
Взрыв прогремел на военном объекте в Казахстане. Видео © Соцсети
Взрыв произошёл на военном объекте вблизи казахстанского города Тараз. Об этом сообщает Министерство обороны республики.
Всё случилось в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло возле одного из складов, после чего прогремел взрыв. К тушению пожара привлечены пожарные части, ликвидация очага возгорания продолжается.
Причины на данный момент неизвестны, они устанавливаются. На место направлена комиссия министерства.
Ранее Лайф рассказывал, что на Ямале трое рабочих умерли в результате взрыва газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время работ на нефтяной перекачивающей станции.
Лента новостей
Больше овощей, фруктов и орехов: Россияне рассказали, какие продукты хотели бы чаще видеть в школьном меню
сегодня в 15:09
В Москве ужесточат наказание для гоняющих ночью без глушителя и с музыкой автолюбителей
сегодня в 14:59
Путин поручил развивать в Северной Осетии производство продукции двойного назначения
сегодня в 14:53
Комментариев: 0