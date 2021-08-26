Каждый второй родитель закладывает в семейном бюджете не более пяти тысяч рублей на школьную еду ежемесячно. Об этом говорят данные опроса, проведённого онлайн-ретейлером "Самокат" и группой компаний "ЭФКО". Аналитики выяснили, как россияне оценивают питание в школах и что хотели бы в нём изменить, результаты исследования есть в распоряжении Лайфа. В опросе приняли участие 1417 родителей школьников, проживающих в крупных городах России.

Половина родителей призналась, что недовольны питанием детей в школьной столовой и хотят видеть меню более полезным и сбалансированным. Так, 58% хотели бы видеть в рационе своих чад фрукты, 54% — овощи, 46% — белковую пищу. Кроме того, 26% респондентов высказались за присутствие в меню орехов.

Больше половины российских родителей (56%) убрали бы из рациона школьников все вредные продукты. Для этого россияне предлагают ограничить продажу в столовых газировки (41%) и шоколада (36%), а также снизить количество мучных продуктов — пицц и булочек. Заменить вредную пищу родители хотят на полезные сладости (45%) и батончики (42%), функциональные напитки (20%) и растительное молоко и мясо (24%).

Многие папы и мамы считают важным ввести специализированное меню в школьное питание. Из них 12% опрошенных желают видеть в школьной столовой безлактозное меню, ещё 12% мечтают о вегетарианских и веганских блюдах для несовершеннолетних, 11% высказались за безглютеновое меню для школьников. При этом лишь четверть российских родителей придерживаются норм калорий и БЖУ в рационе своих чад.

Большинство родителей (74%) с учётом питания в столовой дают детям с собой дополнительный перекус — овощи, фрукты, бутерброды (70%). При этом каждый второй заказывает доставку продуктов на дом. А 57% родителей дают детям деньги на покупку еды в школе.

Мнение родителей школьников о питании в учебных заведениях разделилось. Из числа опрошенных респондентов 48% считают, что главное, чтобы школьная еда нравилась ребёнку, а 47% уверены, что блюдам необязательно отличаться вкусом, главное — польза питания.