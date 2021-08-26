Опрос: 82% российских учителей предпочли бы получить на 1 сентября лишь один букет

Как считают педагоги, средства, сэкономленные на покупке цветов, можно было бы направить на приобретение чего-нибудь полезного для класса.

Какие подарки дарят учителям на 1 сентября и что преподаватели на самом деле хотели бы получить, выяснили крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club и аналитическое агентство ResearchMe. Результаты их совместного исследования есть в распоряжении Лайфа.

Опрос показал, что 77% преподавателей в День знаний чаще всего получают цветы, а 18% — конфеты. Без подарков остаются только 9% педагогов. Почти треть респондентов (29%) заявила, что получает 1 сентября больше десяти букетов, при этом 21% не находит в цветочном многообразии свои любимые цветы.

Большинство учителей (82%) сошлись во мнении, что достаточно будет одного букета от класса. 29% респондентов и раньше просили учеников обходиться малым количеством цветов или и вовсе их не презентовать. При этом 75% опрошенных признались, что родители детей их не услышали.

Около 67% преподавателей считают, что на сэкономленные от покупки цветов деньги лучше купить что-то новое и полезное для класса, 29% респондентов сводили бы детей на экскурсию или в театр, а ещё 9% направили бы средства на благотворительность.

Как отметили в пресс-службе Delivery Club, 1 сентября — один из важных дней в году для каждого школьника и его родителей. В этом году в приложении сервиса запущена доставка цветов, предзаказ можно оформить уже сегодня. Доставят букет в День знаний.