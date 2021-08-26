В Уфе спасли четырёхлетнего малыша, гулявшего по карнизу балкона на девятом этаже
Как выяснилось, в квартире в момент бесстрашной выходки мальчика находились его бабушка и два брата. При этом пенсионерка узнала о грозящей опасности, только когда в дверь постучали полицейские.
В Уфе спасли четырёхлетнего малыша, гулявшего по карнизу балкона на девятом этаже. Видео © Соцсети
В Уфе едва не произошла трагедия с падением маленького ребёнка с высоты. Но, к счастью, благодаря неравнодушным людям, беды не случилось.
Как уточнили в региональном УМВД, 26 августа около девяти утра в полицию поступило сообщение от встревоженной женщины, которая заметила мальчика, гулявшего туда-сюда по карнизу балкона на девятом этаже. На место сразу же были направлены сотрудники экстренных служб.
"Полицейские установили квартиру, на карнизе которой находился ребёнок. В жилище находилась бабушка, с ней — ещё двое несовершеннолетних внуков. Бабушка даже не догадывалась, что самый младший из внуков стоит на карнизе балкона, об этом она узнала от стражей порядка", — указали в ведомстве.
В результате полицейские помогли малышу вернуться домой. После случившегося у правоохранителей появились вопросы к родителям мальчика — в отношении взрослых организованы проверки.
Ранее Лайф рассказывал, как на Алтае женщина за руки удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда спасателей. По нашим данным, инцидент произошёл в результате пьяной ссоры. При этом сам спасённый вырывался и орал матом. Увидев происходящее, соседи вызвали полицию.
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