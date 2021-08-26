В Уфе спасли четырёхлетнего малыша, гулявшего по карнизу балкона на девятом этаже. Видео © Соцсети

В Уфе едва не произошла трагедия с падением маленького ребёнка с высоты. Но, к счастью, благодаря неравнодушным людям, беды не случилось.

Как уточнили в региональном УМВД, 26 августа около девяти утра в полицию поступило сообщение от встревоженной женщины, которая заметила мальчика, гулявшего туда-сюда по карнизу балкона на девятом этаже. На место сразу же были направлены сотрудники экстренных служб.

"Полицейские установили квартиру, на карнизе которой находился ребёнок. В жилище находилась бабушка, с ней — ещё двое несовершеннолетних внуков. Бабушка даже не догадывалась, что самый младший из внуков стоит на карнизе балкона, об этом она узнала от стражей порядка", — указали в ведомстве.

В результате полицейские помогли малышу вернуться домой. После случившегося у правоохранителей появились вопросы к родителям мальчика — в отношении взрослых организованы проверки.