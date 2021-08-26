Прощание с убитой в Тюмени девочкой пройдёт 28 августа
Похороны ребёнка состоятся только с участием родных и близких.
Стихийный мемориал у дома погибшей девочки. Фото © 72.ru / Мария Токмакова
Прощание с убитой в Тюмени девочкой состоится в субботу, 28 августа, в 11.45 по адресу: улица Юрия Семовских, 14. Об этом со ссылкой на сестру погибшей сообщает телеграм-канал "Наш город". Похороны пройдут только с участием родных и близких.
Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы в Тюмени потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он признался в содеянном.
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С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день: находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он заманил девочку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней, а затем сбросил в озеро.
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