Прощание с убитой в Тюмени девочкой пройдёт 28 августа

Прощание с убитой в Тюмени девочкой состоится в субботу, 28 августа, в 11.45 по адресу: улица Юрия Семовских, 14. Об этом со ссылкой на сестру погибшей сообщает телеграм-канал "Наш город". Похороны пройдут только с участием родных и близких.

С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день: находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он заманил девочку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней, а затем сбросил в озеро.