СК: Убийца из Тюмени несколько дней хранил тело девочки в холодильнике
Виталий Бережной подтвердил признательные показания во время следственного эксперимента и подробно рассказал, как убивал ребёнка и прятал тело.
Фото © kliker.com.ua
Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной несколько дней хранил тело ребёнка в холодильнике. Об этом сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Предполагаемому убийце планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием)". Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
"В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней", — говорится в сообщении СК.
По данным следствия, Бережной взял коробку от бытовой техники с места работы, где он является сборщиком мебели. В эту коробку он в дальнейшем тщательно упаковал тело убитой девочки и для герметичности обмотал всё в пластиковые пакеты с помощью скотча.
"В целях сокрытия преступления 17 августа он отнёс и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий", — добавила Светлана Петренко.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность.
Комментариев: 0