СК: Убийца из Тюмени несколько дней хранил тело девочки в холодильнике

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной несколько дней хранил тело ребёнка в холодильнике. Об этом сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Предполагаемому убийце планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием)". Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

"В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Бережной взял коробку от бытовой техники с места работы, где он является сборщиком мебели. В эту коробку он в дальнейшем тщательно упаковал тело убитой девочки и для герметичности обмотал всё в пластиковые пакеты с помощью скотча.