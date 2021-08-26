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    СК: Убийца из Тюмени несколько дней хранил тело девочки в холодильнике

    Виталий Бережной подтвердил признательные показания во время следственного эксперимента и подробно рассказал, как убивал ребёнка и прятал тело.

    26 августа, 09:29

    Фото © kliker.com.ua

    Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной несколько дней хранил тело ребёнка в холодильнике. Об этом сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Предполагаемому убийце планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием)". Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

    "В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней", — говорится в сообщении СК.

    По данным следствия, Бережной взял коробку от бытовой техники с места работы, где он является сборщиком мебели. В эту коробку он в дальнейшем тщательно упаковал тело убитой девочки и для герметичности обмотал всё в пластиковые пакеты с помощью скотча.

    "В целях сокрытия преступления 17 августа он отнёс и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий", — добавила Светлана Петренко.

    Убийца тюменской девочки подтвердил признательные показания на следственном эксперименте

    Убийца тюменской девочки подтвердил признательные показания на следственном эксперименте

    Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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