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    Убийца тюменской девочки подтвердил признательные показания на следственном эксперименте

    Виталию Бережному планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием)".

    26 августа, 09:16

    Виталий Б. Фото © LIFE

    Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления в ходе следственного эксперимента. Об этом сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко. Ему планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием)". Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте Бережного.

    "Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки. По уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего. Продолжается комплекс следственных действий", — сказала она.

    Убийцу тюменской девочки на следственном эксперименте охраняют десятки силовиков

    Убийцу тюменской девочки на следственном эксперименте охраняют десятки силовиков

    Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.


    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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