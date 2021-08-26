Убийца тюменской девочки подтвердил признательные показания на следственном эксперименте

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления в ходе следственного эксперимента. Об этом сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко. Ему планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием)". Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте Бережного.