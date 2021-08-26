Криминалист Кирюхин: Убийство девятилетней девочки может быть связано с исчезновением других детей в Тюмени

Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин в беседе с телеканалом "Звезда" оценил связь убийства девятилетней школьницы в Тюмени и пропажи других несовершеннолетних в регионе. Напомним, с 1997 года в городе и области исчезло девять детей, впоследствии некоторых из них нашли мёртвыми.

"Последний вопрос, который всех занимает с момента пропажи девочки, это: "Вернулся ли старый маньяк или объявился новый?" Мне задавали этот вопрос очень много раз. Я всегда говорил насчёт старых преступлений — есть схожесть — первый типаж жертв. Все сразу обратили внимание на косоглазие (оно было и у других жертв. — Прим. Лайфа), а также район Лесобаза, где ранее уже пропадала девочка. Семья школьницы также являлась маргинальной, девочка была предоставлена сама себе. И у преступника было много времени, чтобы спокойно её увести", — рассказал Кирюхин.

Однако пока точно о причастности задержанного 40-летнего уроженца Сургута к другим похожим преступлениям утверждать нельзя, указал собеседник телеканала. Поскольку прошёл большой срок с момента совершения предыдущего преступления, с маньяком могло произойти всё что угодно: он мог и сменить место жительства, и умереть.

"Десять лет — это очень большой срок после завершения предыдущей серии. <...> Поэтому говорить о характере данного преступления пока преждевременно. Но всё складывалось в пользу того, что вернулся старый маньяк. Девочка была похожа на предыдущую жертву", — объяснил эксперт.

Ранее Лайф писал, что сестра подозреваемого в убийстве 9-летней девочки допустила, что сменит фамилию. Жизнь женщины перевернулась мгновенно — её семье стали поступать угрозы расправой. Также источник сообщил Лайфу, что задержанный мог быть пьян в момент расправы. Мужчина якобы не помнит, сколько дней окровавленное тело школьницы пролежало в ванной, прежде чем он решил замести следы преступления.