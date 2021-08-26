Криминалист Кирюхин: Убийство девятилетней девочки может быть связано с исчезновением других детей в Тюмени
Эксперт указал, что погибшая "была похожа на предыдущую жертву", а характер совершения преступления схож с другими расправами в регионе.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин в беседе с телеканалом "Звезда" оценил связь убийства девятилетней школьницы в Тюмени и пропажи других несовершеннолетних в регионе. Напомним, с 1997 года в городе и области исчезло девять детей, впоследствии некоторых из них нашли мёртвыми.
"Последний вопрос, который всех занимает с момента пропажи девочки, это: "Вернулся ли старый маньяк или объявился новый?" Мне задавали этот вопрос очень много раз. Я всегда говорил насчёт старых преступлений — есть схожесть — первый типаж жертв. Все сразу обратили внимание на косоглазие (оно было и у других жертв. — Прим. Лайфа), а также район Лесобаза, где ранее уже пропадала девочка. Семья школьницы также являлась маргинальной, девочка была предоставлена сама себе. И у преступника было много времени, чтобы спокойно её увести", — рассказал Кирюхин.
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Однако пока точно о причастности задержанного 40-летнего уроженца Сургута к другим похожим преступлениям утверждать нельзя, указал собеседник телеканала. Поскольку прошёл большой срок с момента совершения предыдущего преступления, с маньяком могло произойти всё что угодно: он мог и сменить место жительства, и умереть.
"Десять лет — это очень большой срок после завершения предыдущей серии. <...> Поэтому говорить о характере данного преступления пока преждевременно. Но всё складывалось в пользу того, что вернулся старый маньяк. Девочка была похожа на предыдущую жертву", — объяснил эксперт.
Ранее Лайф писал, что сестра подозреваемого в убийстве 9-летней девочки допустила, что сменит фамилию. Жизнь женщины перевернулась мгновенно — её семье стали поступать угрозы расправой. Также источник сообщил Лайфу, что задержанный мог быть пьян в момент расправы. Мужчина якобы не помнит, сколько дней окровавленное тело школьницы пролежало в ванной, прежде чем он решил замести следы преступления.
Напомним, 30 июня малышка ушла из дома, с тех пор её местонахождение было неизвестно. Поисковики не исключали криминального характера исчезновения ребёнка. На причастность к пропаже проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа стало известно, что девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. 25 августа задержали предполагаемого убийцу. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.
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