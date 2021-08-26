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    "Пишут, чтобы горели в аду": Сестра подозреваемого в убийстве 9-летней девочки допустила, что сменит фамилию

    Жизнь женщины перевернулась мгновенно — её семье стали поступать угрозы расправой.

    25 августа, 21:16

    Фото © Соцсети

    Фото © Соцсети

    Фото © Соцсети

    Информацию о задержании в Тюмени 40-летнего мужчины по подозрению в убийстве девятилетней девочки его сестра Ирина (имя изменено) узнала от Лайфа. Сообщение о том, что Виталий сознался в изнасиловании и зверской расправе над ребёнком, шокировало женщину. По началу она только твердила "не может быть — не может быть". Сказала, что лишь пару дней назад общалась с братом, и "всё было нормально", потом попросила тайм-аут, чтоб связаться со своим отцом и уточнить сведения об аресте брата. Перезвонив через 30 минут, рассказала, что за это время "жизнь перевернулась".

    "До сегодняшнего момента я жила нормально своей радостной жизнью. И что-то произошло в этой жизни буквально за полчаса. Мне такую новость сообщают, и в соцсетях ко мне добавляются сотни людей. И пишут на фотографиях, где мой брат, что "вы —..., и чтоб вы сдохли и горели в аду". Это всё такой ужас. Чувствую, что мне придётся номер телефона менять и страницу удалять, и чуть ли не менять фамилию после этого случая", — рассказала Ирина.

    По её словам, в семье все "просто в шоке". На вопрос, был ли конфликт у арестованного с женой, и, если да, мог ли он повлиять на психическое состояние брата, женщина отвечает, что "может, и ссорились, но это, как у всех, и это не повод для того, чтоб он мог так поступить". У убийцы, по словам родственницы, у самого двое детей, правда взрослые, сын и дочь. Их мать, жена подозреваемого, на звонки Ирины не отвечает. По словам собеседницы Лайфа, брат обладал хорошей стрессоустойчивостью, ведь он "служил в хороших войсках", поэтому "поступить так он не мог".

    И сразу после разговора о самообладании Виталия, сестра вспоминает о том, что после предполагаемой даты убийства, а в материалах следствия говорится, что он совершил расправу в день исчезновения ребёнка, то есть 30 июня — он звонил поздравить её с днём рождения, 5-ого числа. И, восстанавливая в памяти детали разговора, всё время называет брата "человек", не по имени.

    "Пятого июля он поздравлял с днём рождения... Человек был в адеквате. Человек позвонил с утра, человек был трезвый. В нормальном разуме, и как говорится, вспомнил, что у сестры день рождения. Это очень даже большой плюс, то есть нельзя говорить о человеке, что он был неадекватен. Человек в адеквате. Человек, который подозревает что-то, он никогда не вспомнит, где, когда, кого поздравить и кому позвонить. Обычно после такого преступления человек уходит в себя и забывает весь мир и всё остальное", — говорит Ирина.

    "Бывший спецназовец, иногда бухает": Коллега рассказал Лайфу о подозреваемом в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

    "Бывший спецназовец, иногда бухает": Коллега рассказал Лайфу о подозреваемом в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

    Ранее Лайф сообщал, что подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени в момент расправы, вероятно, был пьян. Мужчина якобы не помнит, сколько дней окровавленное тело школьницы пролежало в ванной, прежде чем он решил замести следы преступления. ДНК-экспертиза подтвердила его причастность к убийству.

    Дядя убитой в Тюмени девочки потерял сознание у стихийного мемориала и умер

    Дядя убитой в Тюмени девочки потерял сознание у стихийного мемориала и умер

    Задержанный признался в изнасиловании и убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день исчезновения. Подозреваемый не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

    Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявляло вознаграждение за информацию, которая могла бы помочь установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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