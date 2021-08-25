Арзамасова и Авербух раскрыли имя своего первенца

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме" фотографию её общего сына с фигуристом Ильёй Авербухом. Мальчика назвали Львом. Он родился 14 августа, вес ребёнка — 3800 г, рост — 53 см.

Как пишут "Дни.ру", кадр стал для маленького Льва первым в домашней обстановке. Артистка сняла наследника в кроватке, скрыв его лицо: на снимке мальчик лежит на животе, видны лишь его ушко и рука.

"Мы дома. Дорогие, спасибо всем-всем-всем ещё раз за поздравление и подарки. Не стесняясь, буду благодарить друзей, которые помогали и радовали меня в новом счастливом этапе жизни", — написала Арзамасова.

Фолловеры принялись горячо обсуждать кадр. Они осыпали ребёнка комплиментами, назвав комочком радости и большим чудом.

"Прекрасно до слёз", — написал один из подписчиков. Они пожелали сыну Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха крепкого здоровья.