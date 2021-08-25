Арзамасова и Авербух раскрыли имя своего первенца
Звезда "Папиных дочек" поделилась снимком малыша в домашней обстановке, чем умилила своих подписчиков.
Фото © Instagram / liza_arzamasova
Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме" фотографию её общего сына с фигуристом Ильёй Авербухом. Мальчика назвали Львом. Он родился 14 августа, вес ребёнка — 3800 г, рост — 53 см.
Как пишут "Дни.ру", кадр стал для маленького Льва первым в домашней обстановке. Артистка сняла наследника в кроватке, скрыв его лицо: на снимке мальчик лежит на животе, видны лишь его ушко и рука.
"Мы дома. Дорогие, спасибо всем-всем-всем ещё раз за поздравление и подарки. Не стесняясь, буду благодарить друзей, которые помогали и радовали меня в новом счастливом этапе жизни", — написала Арзамасова.
Фолловеры принялись горячо обсуждать кадр. Они осыпали ребёнка комплиментами, назвав комочком радости и большим чудом.
"Прекрасно до слёз", — написал один из подписчиков. Они пожелали сыну Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха крепкого здоровья.
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Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. Несколько дней назад Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.
Елизавета Арзамасова — российская театральная и киноактриса. Певица и автор собственных режиссёрских проектов. Несмотря на то что в фильмографии актрисы более пятидесяти ролей, её имя всё ещё ассоциируют с Галиной Сергеевной из семейной комедии Ирины Васильевой "Папины дочки". Подробнее о биографии Лизы Арзамасовой читайте на сайте uznayvse.ru.
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