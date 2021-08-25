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    Арзамасова и Авербух раскрыли имя своего первенца

    Звезда "Папиных дочек" поделилась снимком малыша в домашней обстановке, чем умилила своих подписчиков.

    25 августа, 20:58
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/liza_arzamasova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liza_arzamasova</a></p>

    Фото © Instagram / liza_arzamasova

    Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме" фотографию её общего сына с фигуристом Ильёй Авербухом. Мальчика назвали Львом. Он родился 14 августа, вес ребёнка — 3800 г, рост — 53 см.

    Как пишут "Дни.ру", кадр стал для маленького Льва первым в домашней обстановке. Артистка сняла наследника в кроватке, скрыв его лицо: на снимке мальчик лежит на животе, видны лишь его ушко и рука.

    "Мы дома. Дорогие, спасибо всем-всем-всем ещё раз за поздравление и подарки. Не стесняясь, буду благодарить друзей, которые помогали и радовали меня в новом счастливом этапе жизни", — написала Арзамасова.

    Фолловеры принялись горячо обсуждать кадр. Они осыпали ребёнка комплиментами, назвав комочком радости и большим чудом.

    "Прекрасно до слёз", — написал один из подписчиков. Они пожелали сыну Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха крепкого здоровья.

    "Будут сложности с мамой": Нумеролог рассказала, каким вырастет сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

    "Будут сложности с мамой": Нумеролог рассказала, каким вырастет сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

    Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. Несколько дней назад Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.

    Елизавета Арзамасова — российская театральная и киноактриса. Певица и автор собственных режиссёрских проектов. Несмотря на то что в фильмографии актрисы более пятидесяти ролей, её имя всё ещё ассоциируют с Галиной Сергеевной из семейной комедии Ирины Васильевой "Папины дочки". Подробнее о биографии Лизы Арзамасовой читайте на сайте uznayvse.ru.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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