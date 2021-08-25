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    Китай призвал поискать истоки пандемии CoViD-19 в американских лабораториях

    Политики этих двух стран периодически обмениваются взаимными обвинениями по этой теме. ВОЗ сохраняет нейтралитет.

    25 августа, 20:55
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Истоки пандемии нового коронавируса нужно искать не в Китае. Стоит проверить американские биолаборатории в Форт-Детрике и Университете штата Северная Каролина. С таким заявлением, как сообщает газета "Глобал таймс", выступил постоянный представитель КНР при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй.

    Как отмечается, это первый случай дипломатического обращения Китая в адрес ВОЗ по теме коронавируса. Чэнь Сюй передал главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу коллективное письмо 25 млн интернет-пользователей из Китая. Китайский дипломат назвал маловероятной передачу вируса SARS-CoV-2 человеку в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

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    "Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остаётся открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в Университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию", — заявил постпред Китая.

    Ранее глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории. Гебреисус отметил, что сотрудники организации столкнулись с трудностями при получении доступа к данным о распространении вируса. Он призвал китайские власти к "прозрачности".

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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