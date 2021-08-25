Китай призвал поискать истоки пандемии CoViD-19 в американских лабораториях

Истоки пандемии нового коронавируса нужно искать не в Китае. Стоит проверить американские биолаборатории в Форт-Детрике и Университете штата Северная Каролина. С таким заявлением, как сообщает газета "Глобал таймс", выступил постоянный представитель КНР при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй.

Как отмечается, это первый случай дипломатического обращения Китая в адрес ВОЗ по теме коронавируса. Чэнь Сюй передал главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу коллективное письмо 25 млн интернет-пользователей из Китая. Китайский дипломат назвал маловероятной передачу вируса SARS-CoV-2 человеку в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

"Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остаётся открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в Университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию", — заявил постпред Китая.