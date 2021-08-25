Врач перечислила заболевания школьников, к которым может привести тяжёлый ранец

Тяжёлый школьный ранец грозит его маленькому владельцу многими неприятностями со здоровьем. Вес портфеля, несоразмерный с возможностями школьника, может привести к искривлению позвоночника, плоскостопию, смещению внутренних органов и болям в животе. С возрастом эти проблемы перерастают в грыжи, остеохондрозы и остеопорозы. Об этом Ura.ru рассказала кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

"Из-за слишком тяжёлого ранца у детей может возникнуть искривление позвоночника, одно плечо будет выше другого. Ребёнок начинает центр тяжести менять и напор стопы, это может приводить к плоскостопию. Полностью нарушается вся архитектоника костно-суставной системы ребёнка", — рассказала Ирина Добрецова.

По её словам, тяжёлая школьная ноша провоцирует боли в животе ребёнка. Это происходит потому что маленький человек начинает включать пресс, пытаясь животом скомпенсировать тяжесть сумки. Поэтому могут возникнуть спазмы, проблемы с желудком, со всеми органами, боли в животе, так как весь организм находится в спазме и не готов к такой нагрузке. Также врач отметила, что неплотное прилегание рюкзака к спине школьника может привести к смещению внутренних органов.

"Во взрослом состоянии это грыжи, остеохондрозы, остеопорозы. Происходят зажимы, нарушается кровоснабжение, это приводит к плохому питанию суставов, тазобедренных, коленных", — подытожила врач.

Мнение коллеги частично подержал заместитель главного врача ГБУЗ "ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова", доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Выборнов.

"В целом повышенная нагрузка на суставы, тазобедренный сустав, коленный, позиционное плоскостопие, особенно если есть наклонности. Нарушение осанки", — перечислил последствия от тяжёлого ранца Выборнов.