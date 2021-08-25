Башкирские венецианцы в ужасе от пушистых грабителей. Видео © LIFE

Жители деревни Венеции Дюртюлинского района Башкортостана ежедневно терпят убытки из-за необычных грабителей. Покушения на имущество сельчан устраивают барсуки.

Семейство этих млекопитающих, как считают местные, вышло из леса, поскольку из-за аномальной жары там закончились змеи, ящерицы и грызуны. Теперь дикие животные нападают на домашнюю птицу, а недавно у одной из жительниц пропала кошка. Сельчане не исключают, что к исчезновению хвостатой причастны мама-барсучиха и её потомство.

Некоторое время назад венецианцы стали находить задушенными кур, гусей и уток. Сначала обескураженные люди винили в гибели птиц мифическую чупакабру. Но загадка быстро раскрылась, когда на месте преступления застали огромную барсучиху. Полосатую мадам не слишком напугала даже свора собак. Дикие угнетатели попали и в объективы видеокамер. Но поймать животных без разрешения на охоту не представляется возможным.

Сейчас люди в поисках охотника, который возьмётся отловить пушистых злодеев. А пока венецианцы не выключают на ночь свет и живут при постоянно работающем радио в надежде, что эти меры отпугнут барсуков.