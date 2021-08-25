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    Душат кур, нападают на кошек: Барсуки терроризируют башкирскую Венецию

    Жители крошечной деревушки не выключают на ночь свет и живут при постоянно работающем радио, надеясь, что эти меры отпугнут пушистых злодеев.

    25 августа, 19:42

    Фото © LIFE

    Башкирские венецианцы в ужасе от пушистых грабителей. Видео © LIFE

    Жители деревни Венеции Дюртюлинского района Башкортостана ежедневно терпят убытки из-за необычных грабителей. Покушения на имущество сельчан устраивают барсуки.

    Семейство этих млекопитающих, как считают местные, вышло из леса, поскольку из-за аномальной жары там закончились змеи, ящерицы и грызуны. Теперь дикие животные нападают на домашнюю птицу, а недавно у одной из жительниц пропала кошка. Сельчане не исключают, что к исчезновению хвостатой причастны мама-барсучиха и её потомство.

    Некоторое время назад венецианцы стали находить задушенными кур, гусей и уток. Сначала обескураженные люди винили в гибели птиц мифическую чупакабру. Но загадка быстро раскрылась, когда на месте преступления застали огромную барсучиху. Полосатую мадам не слишком напугала даже свора собак. Дикие угнетатели попали и в объективы видеокамер. Но поймать животных без разрешения на охоту не представляется возможным.

    Сейчас люди в поисках охотника, который возьмётся отловить пушистых злодеев. А пока венецианцы не выключают на ночь свет и живут при постоянно работающем радио в надежде, что эти меры отпугнут барсуков.

    Ранее сообщалось, что в Аргентине капибары захватили элитный посёлок. Экологи считают, что грызуны вернулись на свои родные места, которые когда-то занял человек. А жители разделились на тех, кто рад незваным гостям, и тех, кто шокирован их появлением.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова
    Райля Гареева
    Райля Гареева

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