Куклачёв отказался брать в театр бездомного кота. Видео © Mash

Российский дрессировщик кошек Юрий Куклачёв не стал брать под своё крыло провалившегося в Москве в дыру в асфальте кота. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Отмечается, что бедное животное спасли зоозащитники, но, куда деть его, придумать не могли. В этот же момент спасатели наткнулись на заправке на Куклачёва. Они предложили дрессировщику забрать кота. На записи, размещённой в Сети, видно, что дрессировщик сначала нехотя отвечал на вопросы, а в конце отрезал "нет, ну что вы" и уехал.

В то же время сам Куклачёв в беседе с изданием "Подъём" заявил, что его театр не может принимать бездомных и "несчастных" животных. Для них существуют специализированные приюты.

"Всех котов Москвы, бедных, несчастных, которых очень много, заберите их. А не забирает, какой плохой Куклачёв. Театр только один, у нас государственные животные, никого принять не могут, мы не имеем право. Есть кошачьи приюты, там принимают кошек", — объяснил Куклачёв.

Кроме того, дрессировщик назвал видео, опубликованное в Сети, фейком и провокацией, которая направлена против него. По мнению артиста, нужно кошек не выбрасывать на улицу, а отвозить в приюты.

"Оскорбление! Надо же, Куклачёв кота не взял! Это специально смонтировано, воздействуя на психику человека, на жалость. Трогательное видео, достали кошечку, а он её не взял, какой он зверь! Фейк, который хотят опять поставить, потому что уже было такое нападение на нас. Эта атака продолжается, люди специально снимают, а внизу написано то, что надо кому-то. Лучше кошечек надо в приют везти, а не выбрасывать на улицу", — заявил Юрий Куклачёв.

Как отмечается, кота назвали Асфальтом. Сейчас ушастый находится в больнице. Там он пробудет до 30 августа в ожидании нового хозяина.