Всем не поможешь: Куклачёв объяснил, почему не взял в театр спасённого из дорожного провала кота Асфальта
Дрессировщик признался, что не имеет права принимать таких животных и лучше везти их сразу в приют.
Фото © VK / Юрий Куклачёв
Куклачёв отказался брать в театр бездомного кота. Видео © Mash
Российский дрессировщик кошек Юрий Куклачёв не стал брать под своё крыло провалившегося в Москве в дыру в асфальте кота. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Отмечается, что бедное животное спасли зоозащитники, но, куда деть его, придумать не могли. В этот же момент спасатели наткнулись на заправке на Куклачёва. Они предложили дрессировщику забрать кота. На записи, размещённой в Сети, видно, что дрессировщик сначала нехотя отвечал на вопросы, а в конце отрезал "нет, ну что вы" и уехал.
В то же время сам Куклачёв в беседе с изданием "Подъём" заявил, что его театр не может принимать бездомных и "несчастных" животных. Для них существуют специализированные приюты.
"Всех котов Москвы, бедных, несчастных, которых очень много, заберите их. А не забирает, какой плохой Куклачёв. Театр только один, у нас государственные животные, никого принять не могут, мы не имеем право. Есть кошачьи приюты, там принимают кошек", — объяснил Куклачёв.
Кроме того, дрессировщик назвал видео, опубликованное в Сети, фейком и провокацией, которая направлена против него. По мнению артиста, нужно кошек не выбрасывать на улицу, а отвозить в приюты.
"Оскорбление! Надо же, Куклачёв кота не взял! Это специально смонтировано, воздействуя на психику человека, на жалость. Трогательное видео, достали кошечку, а он её не взял, какой он зверь! Фейк, который хотят опять поставить, потому что уже было такое нападение на нас. Эта атака продолжается, люди специально снимают, а внизу написано то, что надо кому-то. Лучше кошечек надо в приют везти, а не выбрасывать на улицу", — заявил Юрий Куклачёв.
Как отмечается, кота назвали Асфальтом. Сейчас ушастый находится в больнице. Там он пробудет до 30 августа в ожидании нового хозяина.
Ранее Куклачёв хотел приютить сбежавшего под Тулой "кота-наркокурьера". С помощью животного заключённые пытались доставить запрещённое вещество в колонию. Затем Куклачёв испугался за судьбу этой кошки. Он понадеялся, что "преступника" не будут наказывать. Народный артист России также объяснил, почему именно это животное осуждённые использовали в качестве курьера.
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