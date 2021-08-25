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    Медведчук: В Киеве не услышали основной месседж статьи Путина о единстве русских и украинцев

    Глава ОПЗЖ выразил сомнение в том, что жители Незалежной поддержат политику, которая проводится сейчас в стране.

    25 августа, 19:16
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MedvedchukVV/status/1429787339988033536?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MedvedchukVV</a></p>

    Фото © Twitter / MedvedchukVV

    Российский лидер Владимир Путин не покушается на государственность Незалежной. Наоборот, он задаётся вопросами с заботой о "русскоговорящем населении" Украины. Об этом в беседе с телеканалом "Первый независимый" заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя статью президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".

    "Господин Путин не посягает на государственность Украины, он даже не посягает на построение на Украине "анти-России". Но он тогда говорит о том, и я бы сказал, он акцентирует внимание на том, а согласится ли с этим русскоговорящее население? Согласятся ли с этим этнические русские, которые являются гражданами Украины? Как к этому отнесутся люди, проживающие на неподконтрольной территории Донбасса? Как власть своей политикой дискриминации языка и противостояния с Россией, невыполнения Минских соглашений может привлечь людей и направить их в русло государственной политики?" — указал лидер ОПЗЖ, отметив, что основной посыл публикации Путина в Киеве услышать не захотели.

    Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев

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    Кроме того, Медведчук высказал сомнения насчёт того, что миллионы граждан поддержат политику, которая сейчас проводится на Украине.

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    Напомним, в своей статье российский лидер назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Глава государства указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

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    Ранее сообщалось, что в Крыму считают, что виновники водной блокады полуострова не уйдут от ответственности. При этом в судебной практике по сей день уголовные дела по статье "Экоцид" ещё не возбуждались, заметил председатель Комитета по законодательству крымского Госсовета Сергей Трофимов.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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