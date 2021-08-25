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    "Не пиар какой-то": Лукашенко объяснил, зачем выращивает картофель и арбузы

    Белорусский лидер отметил, что вопрос снабжения населения продовольствием — первый по важности.

    25 августа, 19:06
    <p>Фото © <a href="https://president.gov.by/ru/events/rabochaya-poezdka-v-logoyskiy-rayon-minskoy-oblasti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.by</a></p>

    Фото © president.gov.by

    В ходе рабочей поездки в Логойский район Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем выращивает арбузы и картофель на собственном приусадебном участке. Как сказано в релизе на сайте Лукашенко, таким образом политик проверяет наработки учёных: насколько будут полезны для белорусского населения продукты, над которыми специалисты экспериментируют.

    "Арбузы — это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты. Я начинал с одного голландского сорта. Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой", — признался Лукашенко.

    Такой же подход у главы республики и к выращиванию картофеля. По словам Лукашенко, важно уделять внимание экспериментам, потому что "кормить людей — вопрос номер один".

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    "Потом собираю урожай и смотрю результат. Картофель, который наши учёные делают семена (суперэлиту я высеваю), даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый в первый раз высевается, ещё не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что учёные дают производителям. Точно так рапс, травы", — рассказал белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко обвинил Польшу в создании конфликта на белорусской границе. Как утверждает глава республики, пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в Белоруссию.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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