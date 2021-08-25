В ходе рабочей поездки в Логойский район Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем выращивает арбузы и картофель на собственном приусадебном участке. Как сказано в релизе на сайте Лукашенко, таким образом политик проверяет наработки учёных: насколько будут полезны для белорусского населения продукты, над которыми специалисты экспериментируют.

"Арбузы — это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты. Я начинал с одного голландского сорта. Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой", — признался Лукашенко.

Такой же подход у главы республики и к выращиванию картофеля. По словам Лукашенко, важно уделять внимание экспериментам, потому что "кормить людей — вопрос номер один".

"Потом собираю урожай и смотрю результат. Картофель, который наши учёные делают — семена (суперэлиту я высеваю), даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый — в первый раз высевается, ещё не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что учёные дают производителям. Точно так рапс, травы", — рассказал белорусский лидер.