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    За помощь в поимке убийцы колбасного короля пообещали уже 1,5 млн рублей

    Александр Мавриди также обвиняется в вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.

    25 августа, 19:01
    Александр Мавриди. Фото © LIFE

    Александр Мавриди. Фото © LIFE

    МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве колбасного короля Владимира Маругова. Сумма увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

    "Министерство внутренних дел РФ увеличило до одного миллиона пятисот тысяч рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", — говорится в сообщении.

    Гражданская жена "колбасного короля" попросила о защите после побега Мавриди

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    Ранее один из задержанных беглецов из ИВС рассказал, что расстался с Мавриди в лесу. По словам арестантов, на побег они решились, так как были уверены, что им удастся легко затеряться. При этом они утверждают, что идея созрела якобы практически спонтанно.

    Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.

    11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. Сейчас на свободе остаётся только Мавриди.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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