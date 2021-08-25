За помощь в поимке убийцы колбасного короля пообещали уже 1,5 млн рублей

Александр Мавриди. Фото © LIFE

МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве колбасного короля Владимира Маругова. Сумма увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство внутренних дел РФ увеличило до одного миллиона пятисот тысяч рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", — говорится в сообщении.

Ранее один из задержанных беглецов из ИВС рассказал, что расстался с Мавриди в лесу. По словам арестантов, на побег они решились, так как были уверены, что им удастся легко затеряться. При этом они утверждают, что идея созрела якобы практически спонтанно.