За помощь в поимке убийцы колбасного короля пообещали уже 1,5 млн рублей
Александр Мавриди также обвиняется в вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.
Александр Мавриди. Фото © LIFE
МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в подмосковной Истре Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве колбасного короля Владимира Маругова. Сумма увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Министерство внутренних дел РФ увеличило до одного миллиона пятисот тысяч рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", — говорится в сообщении.
Ранее один из задержанных беглецов из ИВС рассказал, что расстался с Мавриди в лесу. По словам арестантов, на побег они решились, так как были уверены, что им удастся легко затеряться. При этом они утверждают, что идея созрела якобы практически спонтанно.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. Сейчас на свободе остаётся только Мавриди.
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