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    В Москве откроют филиал Эрмитажа

    Проектная документация на строительство уже согласована. Здание с подземным этажом возведут на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко.

    25 августа, 18:36

    Фото © stroi.mos.ru

    В Москве, на территории бывшей промзоны ЗИЛ, появится филиал Эрмитажа. Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, проект строительства пятиэтажного здания уже согласован.

    Как сообщается в пресс-релизе на сайте мэра столицы, филиал музея возведут на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко в Даниловском районе. На подземном этаже строения разместятся помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны для хранения скульптур и картин и помещения службы эксплуатации. На первом этаже оборудуют демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивную зону, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения.

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    Помещения со второго по пятый этаж планируется отдать под демонстрационные залы. В здании будет два эскалатора и три лифта разной грузоподъёмности.

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    Ранее сообщалось, что Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже цифровых изображений из музея. При этом во время съёмки клипа на песню "Любимый город" Тилль Линдеманн подписал соглашение, где указывается, что он имеет право использовать экспонаты только в музыкальном видео.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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