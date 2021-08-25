В Москве откроют филиал Эрмитажа

В Москве, на территории бывшей промзоны ЗИЛ, появится филиал Эрмитажа. Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, проект строительства пятиэтажного здания уже согласован.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте мэра столицы, филиал музея возведут на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко в Даниловском районе. На подземном этаже строения разместятся помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны для хранения скульптур и картин и помещения службы эксплуатации. На первом этаже оборудуют демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивную зону, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения.

Помещения со второго по пятый этаж планируется отдать под демонстрационные залы. В здании будет два эскалатора и три лифта разной грузоподъёмности.