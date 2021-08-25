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    "Отказала нога": Директор госпитализированного с инсультом Краско рассказал, как актёр угодил в реанимацию

    Сейчас 90-летний артист по-прежнему очень слаб, но самое главное, что ситуация находится под контролем врачей, добавил его представитель.

    25 августа, 17:52
    <p>Иван Краско. Фото © ТАСС / Денис Вышинский</p>

    Иван Краско. Фото © ТАСС / Денис Вышинский

    Народный артист России Иван Краско, который попал с инсультом в реанимацию, долго затягивал с госпитализацией, хотя уже несколько дней подряд чувствовал себя неважно. Его директор Вячеслав Смородинов сообщил, что 90-летнего актёра привезли в больницу буквально в полуживом состоянии — звёздный пациент не мог даже самостоятельно передвигаться.

    "Несколько дней назад он находился на даче и сказал, что почувствовал резкий удар в голову. В глазах потемнело, отказала нога, потяжелела очень сильно. Но он не придал этому значения", — передаёт телеканал "360" слова представителя артиста.

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    Сегодня директору позвонила бывшая жена 90-летнего актёра Наталья Вяль и сообщила, что Краско очень плохо и его необходимо срочно отвезти в больницу. К слову, когда они доехали до медучреждения, артиста сильно покачивало, отметил Смородинов. Медики заподозрили у него инсульт. Как пояснил представитель Краско, всё говорило об этом, в частности высокое давление и частое сердцебиение.

    Сейчас Краско по-прежнему очень слаб, но самое главное, что ситуация под контролем врачей, добавил Смородинов.

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    Актёр Владимир Стеклов попал в больницу с подозрением на ковид

    А в октябре 2020 года Иван Краско заразился коронавирусом. Как он рассказывал сам, ещё 3 и 5 октября играл в театре, а уже шестого числа у него диагностировали болезнь. При этом первые дни недомогания протекали тяжело.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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