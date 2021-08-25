Народный артист России Иван Краско, который попал с инсультом в реанимацию, долго затягивал с госпитализацией, хотя уже несколько дней подряд чувствовал себя неважно. Его директор Вячеслав Смородинов сообщил, что 90-летнего актёра привезли в больницу буквально в полуживом состоянии — звёздный пациент не мог даже самостоятельно передвигаться.

"Несколько дней назад он находился на даче и сказал, что почувствовал резкий удар в голову. В глазах потемнело, отказала нога, потяжелела очень сильно. Но он не придал этому значения", — передаёт телеканал "360" слова представителя артиста.

Сегодня директору позвонила бывшая жена 90-летнего актёра Наталья Вяль и сообщила, что Краско очень плохо и его необходимо срочно отвезти в больницу. К слову, когда они доехали до медучреждения, артиста сильно покачивало, отметил Смородинов. Медики заподозрили у него инсульт. Как пояснил представитель Краско, всё говорило об этом, в частности высокое давление и частое сердцебиение.

Сейчас Краско по-прежнему очень слаб, но самое главное, что ситуация под контролем врачей, добавил Смородинов.