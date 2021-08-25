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    Дипломаты РФ в США продолжают оказание визовых услуг в полном объёме, заявила Захарова

    В это же время Посольство Штатов в Москве практически прекратило выдачу разрешительных документов на въезд. А объяснения вроде "нехватки персонала" только "вводят в заблуждение", отметили в МИД РФ.

    25 августа, 17:48
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRo7n7JMw4K/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mzakharovamid</a></p>

    Фото © Instagram / mzakharovamid

    Официальный представить МИД России Мария Захарова заявила, что российские консульские учреждения в Соединённых Штатах продолжают осуществлять выдачу виз американским гражданам, несмотря на препятствия, которые учиняет Вашингтон. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД РФ.

    "Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объёме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы", — указано в релизе.

    В то же время Посольство США в Москве практически перестало выдавать визы россиянам, ссылаясь на якобы нехватку персонала. Такие объяснения Захарова назвала "лукавыми и вводящими в заблуждение".

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    "Вызывает сожаление, что Посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал", — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

    Дипломат также напомнила, что олимпийской чемпионке Марии Ласицкене не удалось получить визу и пришлось пропустить соревнования "Бриллиантовой лиги" в США.

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    Напомним, ранее стало известно об отказе в продлении визы РФ журналистке Би-би-си. Сообщалось, что ей следует покинуть Россию до 31 августа, так как именно в этот день истекает её разрешение на профессиональную деятельность в нашей стране. Захарова назвала этот отказ ответной мерой. Дипломат отметила, что сотрудница СМИ получит рабочую визу, когда Лондон уступит в этом же российским корреспондентам. При этом о закрытом въезде навсегда речи не было, подчеркнула она.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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