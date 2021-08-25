Дипломаты РФ в США продолжают оказание визовых услуг в полном объёме, заявила Захарова

Официальный представить МИД России Мария Захарова заявила, что российские консульские учреждения в Соединённых Штатах продолжают осуществлять выдачу виз американским гражданам, несмотря на препятствия, которые учиняет Вашингтон. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД РФ.

"Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на родину, продолжают тем не менее визовое оформление в полном объёме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы", — указано в релизе.

В то же время Посольство США в Москве практически перестало выдавать визы россиянам, ссылаясь на якобы нехватку персонала. Такие объяснения Захарова назвала "лукавыми и вводящими в заблуждение".

"Вызывает сожаление, что Посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал", — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат также напомнила, что олимпийской чемпионке Марии Ласицкене не удалось получить визу и пришлось пропустить соревнования "Бриллиантовой лиги" в США.