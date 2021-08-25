Гадалка развела заслуженную артистку России на 3,6 миллиона рублей, запугав порчей

Заслуженная артистка России, балерина и балетмейстер Яна Казанцева обратилась в полицию с просьбой найти гадалку, которая обманула её. Звезда за несколько месяцев лишилась 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

"Обратилась 40-летняя гражданка, которая объяснила, что нашла страницу ясновидящей, к которой обращалась за предсказаниями и помощью в различных жизненных ситуациях, перевела ей денежные средства со своего счёта, после чего та перестала выходить на связь. Ущерб составил 3 600 000 рублей", — пояснил собеседник издания.

Отмечается, что ясновидящая пообещала балерине рассказать о будущем и поделиться советами относительно принятия серьёзных решений, в чём клиентка и нуждалась. Женщины общались по телефону, с каждым сеансом цена "магических" услуг лишь возрастала – ясновидящая видела всё больше сглазов и трудностей на жизненном пути Казанцевой.

Для ликвидации "порчи" аферистка предложила провести обряды. Артистка в течение полугода переводила мошеннице деньги. Получив очередную крупную сумму, гадалка перестала выходить на связь. Сообщается, что Казанцева пыталась дозвониться до женщины, но потом поняла, что её обманули, и написала заявление в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту и устанавливают личность гадалки. Отмечается, что Казанцева — не единственная пострадавшая от "услуг" этой женщины, на мошенницу подали заявления и другие граждане. Её бывшие клиенты жаловались, что ясновидящая вытягивала из них деньги, запугивала порчей и сглазами, а потом просила за свои сеансы огромные суммы.