Бумаги QIWI обвалились до исторического минимума после выбора оператора букмекерских ставок
В компании заявили, что рассчитывают сгладить эффект от случившегося и продолжить работу с рынком беттинга.
Фото © VK / QIWI Russia
Акции поставщика платёжных и финансовых услуг QIWI обвалились до исторического минимума после того, как компания не получила статуса единого оператора букмекерских ставок. Если к открытию торгов стоимость одной ценной бумаги держалась в районе 712,5 рубля, то после новости она пошла вниз и к 17:30 по московскому времени они продавались за 657 рублей за единицу.
В компании заявили, что рассчитывают сгладить эффект после неполучения статуса и продолжить работу с рынком букмекеров. По словам представителя QIWI, в конце прошлого года был проработан план, который в среднесрочной перспективе позволит нивелировать случившееся.
Напомним, статус единого центра учёта перевода ставок букмекерских контор получила небанковская кредитная организация "Мобильная карта". Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.
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