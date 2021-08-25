Бумаги QIWI обвалились до исторического минимума после выбора оператора букмекерских ставок

Акции поставщика платёжных и финансовых услуг QIWI обвалились до исторического минимума после того, как компания не получила статуса единого оператора букмекерских ставок. Если к открытию торгов стоимость одной ценной бумаги держалась в районе 712,5 рубля, то после новости она пошла вниз и к 17:30 по московскому времени они продавались за 657 рублей за единицу.