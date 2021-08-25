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    Бумаги QIWI обвалились до исторического минимума после выбора оператора букмекерских ставок

    В компании заявили, что рассчитывают сгладить эффект от случившегося и продолжить работу с рынком беттинга.

    25 августа, 16:59
    <p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/album-13883743_267061873" target="_blank" rel="noopener noreferrer">QIWI Russia</a></p>

    Фото © VK / QIWI Russia

    Акции поставщика платёжных и финансовых услуг QIWI обвалились до исторического минимума после того, как компания не получила статуса единого оператора букмекерских ставок. Если к открытию торгов стоимость одной ценной бумаги держалась в районе 712,5 рубля, то после новости она пошла вниз и к 17:30 по московскому времени они продавались за 657 рублей за единицу.

    В компании заявили, что рассчитывают сгладить эффект после неполучения статуса и продолжить работу с рынком букмекеров. По словам представителя QIWI, в конце прошлого года был проработан план, который в среднесрочной перспективе позволит нивелировать случившееся.

    В России букмекерские конторы могут приравнять к казино

    В России букмекерские конторы могут приравнять к казино

    Напомним, статус единого центра учёта перевода ставок букмекерских контор получила небанковская кредитная организация "Мобильная карта". Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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