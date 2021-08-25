В России утвердили единого оператора букмекерских ставок
На этом фоне наблюдается рекордный обвал акций компании Qiwi, которая планировала обеспечить себе активную роль в сфере.
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Небанковская кредитная организация "Мобильная карта" утверждена в статусе единого центра учёта перевода ставок букмекерских контор. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.
"Распоряжение... об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации "Мобильная карта" единым центром учёта переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов", — говорится в документе, который вступает в силу 1 сентября.
Стоит отметить, что на этом фоне наблюдается рекордное падение акций одного из крупнейших платёжных сервисов Qiwi, который планировал обеспечить себе активную роль в сфере.
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