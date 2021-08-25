В России утвердили единого оператора букмекерских ставок

Небанковская кредитная организация "Мобильная карта" утверждена в статусе единого центра учёта перевода ставок букмекерских контор. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.

"Распоряжение... об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации "Мобильная карта" единым центром учёта переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов", — говорится в документе, который вступает в силу 1 сентября.