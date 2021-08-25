"Крылья Советов" подписали контракт с Бейлом
Правда, речь идёт не о валлийской звезде из мадридского "Реала".
Фото © ФК "Крылья Советов"
Самарские "Крылья Советов" подписали контракт с голландским футболистом Гленном Бейлом, который до этого выступал за "Эммен". Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Волги.
"Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл — яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся "Крыльям", я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров", — отметил спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.
Добавим, что Бейл стал первым голландским игроком в истории "Крыльев". Контракт с самарцами он подписал на три года.
"Я счастлив, что перешёл в "Крылья"! Надеюсь, что смогу помочь команде. "Крылья" играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят", — подчеркнул новобранец самарцев.
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