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    "Крылья Советов" подписали контракт с Бейлом

    Правда, речь идёт не о валлийской звезде из мадридского "Реала".

    25 августа, 14:44
    <p>Фото © ФК "Крылья Советов"</p>

    Фото © ФК "Крылья Советов"

    Самарские "Крылья Советов" подписали контракт с голландским футболистом Гленном Бейлом, который до этого выступал за "Эммен". Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Волги.

    "Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл — яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся "Крыльям", я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров", — отметил спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

    Добавим, что Бейл стал первым голландским игроком в истории "Крыльев". Контракт с самарцами он подписал на три года.

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    "Я счастлив, что перешёл в "Крылья"! Надеюсь, что смогу помочь команде. "Крылья" играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят", — подчеркнул новобранец самарцев.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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