"Крылья Советов" подписали контракт с Бейлом

Самарские "Крылья Советов" подписали контракт с голландским футболистом Гленном Бейлом, который до этого выступал за "Эммен". Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Волги.

"Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл — яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся "Крыльям", я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров", — отметил спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

Добавим, что Бейл стал первым голландским игроком в истории "Крыльев". Контракт с самарцами он подписал на три года.