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    Нападающий "Тоттенхэма" Кейн заявил, что не уйдёт из команды этим летом

    По информации ряда СМИ, попытки приобрести форварда предпринимал "Манчестер Сити".

    25 августа, 12:46
    <p>Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

    Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

    Английский нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн заявил, что не покинет клуб этим летом, несмотря на множество слухов.

    "Было невероятно видеть приём фанатов "шпор" в воскресенье и читать некоторые сообщения с поддержкой, которые я получил за последние несколько недель. Этим летом я останусь в "Тоттенхэме" и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха", — написал Кейн в "Твиттере".

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    Ранее ряд СМИ активно сватал Кейна в "Манчестер Сити", однако в минувшие выходные он впервые появился на поле в составе "Тоттенхэма" в этом сезоне.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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