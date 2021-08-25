Нападающий "Тоттенхэма" Кейн заявил, что не уйдёт из команды этим летом
По информации ряда СМИ, попытки приобрести форварда предпринимал "Манчестер Сити".
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Английский нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн заявил, что не покинет клуб этим летом, несмотря на множество слухов.
"Было невероятно видеть приём фанатов "шпор" в воскресенье и читать некоторые сообщения с поддержкой, которые я получил за последние несколько недель. Этим летом я останусь в "Тоттенхэме" и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха", — написал Кейн в "Твиттере".
Ранее ряд СМИ активно сватал Кейна в "Манчестер Сити", однако в минувшие выходные он впервые появился на поле в составе "Тоттенхэма" в этом сезоне.
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