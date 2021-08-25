Нападающий "Тоттенхэма" Кейн заявил, что не уйдёт из команды этим летом

"Было невероятно видеть приём фанатов "шпор" в воскресенье и читать некоторые сообщения с поддержкой, которые я получил за последние несколько недель. Этим летом я останусь в "Тоттенхэме" и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха", — написал Кейн в "Твиттере".