Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин подверг критике идею полной отмены лимита на легионеров, отметив, что у молодых российских игроков не будет шансов конкурировать. Об этом он написал в своей колонке в "Спорт-Экспрессе".

По мнению специалиста, покупать квалифицированных иностранных игроков могут лишь шесть команд РПЛ, которые и при отсутствии лимита будут продолжать это делать. Тогда в стартовых составах команд будут играть лишь по два доморощенных игрока.

"Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются. Клуб, покупая за серьёзные деньги легионера, заведомо даёт ему преимущество перед нашим. Он — дорогой, за него много уплачено, и тренеры заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов", — написал Сёмин.