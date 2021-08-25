"У молодых российских ребят не будет шансов": Сёмин жёстко раскритиковал идею отмены лимита на легионеров
Ранее стало известно, что целый ряд клубов РПЛ выступает за полную отмену ограничения на использование иностранцев.
Фото © ФК "Ростов"
Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин подверг критике идею полной отмены лимита на легионеров, отметив, что у молодых российских игроков не будет шансов конкурировать. Об этом он написал в своей колонке в "Спорт-Экспрессе".
По мнению специалиста, покупать квалифицированных иностранных игроков могут лишь шесть команд РПЛ, которые и при отсутствии лимита будут продолжать это делать. Тогда в стартовых составах команд будут играть лишь по два доморощенных игрока.
"Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются. Клуб, покупая за серьёзные деньги легионера, заведомо даёт ему преимущество перед нашим. Он — дорогой, за него много уплачено, и тренеры заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов", — написал Сёмин.
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Таким образом, по мнению наставника, наши игроки начнут терять место в составе, а в ведущих клубах РПЛ станет минимум кандидатов для сборной России. Причём это приведёт к тому, что наши игроки не будут выступать в еврокубках и набираться необходимого опыта.
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