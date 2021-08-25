Роналду досрочно покинул тренировку "Ювентуса" из-за проблем со здоровьем
Ранее стало известно, что он может покинуть туринский клуб и перейти в английский "Манчестер Сити".
Фото © Twitter / Romeo Agresti
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду досрочно покинул тренировку своей команды из-за полученного повреждения. Об этом в твиттере рассказал журналист Ромео Агрести.
На опубликованных кадрах видно, как Роналду в компании медиков с большим трудом покидает пределы поля. Перед этим он занимался в общей группе, однако позже пожаловался на проблемы со здоровьем.
Ранее стало известно, что Роналду может покинуть "Ювентус" и перейти в "Манчестер Сити". В этой связи португалец попросил не ставить себя в стартовый состав во время матча первого тура против "Удинезе".
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