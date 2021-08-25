НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Роналду досрочно покинул тренировку "Ювентуса" из-за проблем со здоровьем

    Ранее стало известно, что он может покинуть туринский клуб и перейти в английский "Манчестер Сити".

    25 августа, 10:24

    Фото © Twitter / Romeo Agresti

    Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду досрочно покинул тренировку своей команды из-за полученного повреждения. Об этом в твиттере рассказал журналист Ромео Агрести.

    На опубликованных кадрах видно, как Роналду в компании медиков с большим трудом покидает пределы поля. Перед этим он занимался в общей группе, однако позже пожаловался на проблемы со здоровьем.

    Роналду решил сменить футбольный клуб

    Роналду решил сменить футбольный клуб

    Ранее стало известно, что Роналду может покинуть "Ювентус" и перейти в "Манчестер Сити". В этой связи португалец попросил не ставить себя в стартовый состав во время матча первого тура против "Удинезе".

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1