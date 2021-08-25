Роналду досрочно покинул тренировку "Ювентуса" из-за проблем со здоровьем

Фото © Twitter / Romeo Agresti

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду досрочно покинул тренировку своей команды из-за полученного повреждения. Об этом в твиттере рассказал журналист Ромео Агрести.

На опубликованных кадрах видно, как Роналду в компании медиков с большим трудом покидает пределы поля. Перед этим он занимался в общей группе, однако позже пожаловался на проблемы со здоровьем.