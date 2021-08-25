Российский пловец Роман Жданов завоевал золото Паралимпиады в Токио, одержав победу на дистанции 50 метров брассом в классе SB3 с мировым рекордом.

Отметим, что наш спортсмен улучшил предыдущий мировой рекорд, который принадлежал представителю Италии, на секунду. Вторым стал испанец Мигель Луке, третье место завоевал японец Такаюки Судзуки. Ещё один наш участник финала на этой дистанции — Максим Емельянов — остановился на пятой строчке.