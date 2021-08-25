Есть ещё победа: Российский пловец Жданов взял золото Паралимпиады в Токио с мировым рекордом
Для нашей страны это уже вторая победа на Играх, и обе были одержаны с лучшим временем на планете.
Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий
Российский пловец Роман Жданов завоевал золото Паралимпиады в Токио, одержав победу на дистанции 50 метров брассом в классе SB3 с мировым рекордом.
Отметим, что наш спортсмен улучшил предыдущий мировой рекорд, который принадлежал представителю Италии, на секунду. Вторым стал испанец Мигель Луке, третье место завоевал японец Такаюки Судзуки. Ещё один наш участник финала на этой дистанции — Максим Емельянов — остановился на пятой строчке.
Для сборной России это уже третья медаль на Играх в Токио. Ранее золото, причём также с мировым рекордом, завоевала Валерия Шабалина, а бронзу — Владимир Даниленко. Пока что все награды нашей стране принесли пловцы.
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