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    Песков рассказал, подарят ли чемпионам и призёрам Игр в Токио автомобили

    Также пресс-секретарь сообщил, что Владимир Путин лично встретится с членами олимпийской сборной. Однако пока дата проведения мероприятия не называется.

    25 августа, 10:23
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusOlympicCommittee/photos/pcb.4260589424060254/4260589147393615" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олимпийский комитет России</a></p>

    Фото © Facebook / Олимпийский комитет России

    Встреча президента России Владимира Путина с членами олимпийской сборной будет приурочена к совету по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "Состоится такая встреча обязательно, состоится своевременно, мы вас проинформируем", — сказал журналистам представитель Кремля.

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    Отвечая на вопрос, подарят ли чемпионам и призёрам Игр в Токио автомобили, Песков пояснил, что Фонд поддержки олимпийцев традиционно вручает им машины. При этом, как он указал, присутствие президента на подобной церемонии является необязательным.

    Напомним, Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Исход оказался предрешён после победы британки Лорен Прайс в финале боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг. Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше. Всего в активе российских спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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