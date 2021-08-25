Песков рассказал, подарят ли чемпионам и призёрам Игр в Токио автомобили
Также пресс-секретарь сообщил, что Владимир Путин лично встретится с членами олимпийской сборной. Однако пока дата проведения мероприятия не называется.
Фото © Facebook / Олимпийский комитет России
Встреча президента России Владимира Путина с членами олимпийской сборной будет приурочена к совету по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоится такая встреча обязательно, состоится своевременно, мы вас проинформируем", — сказал журналистам представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, подарят ли чемпионам и призёрам Игр в Токио автомобили, Песков пояснил, что Фонд поддержки олимпийцев традиционно вручает им машины. При этом, как он указал, присутствие президента на подобной церемонии является необязательным.
Напомним, Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Исход оказался предрешён после победы британки Лорен Прайс в финале боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг. Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше. Всего в активе российских спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.
Комментариев: 0