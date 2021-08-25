Песков рассказал, подарят ли чемпионам и призёрам Игр в Токио автомобили

Встреча президента России Владимира Путина с членами олимпийской сборной будет приурочена к совету по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоится такая встреча обязательно, состоится своевременно, мы вас проинформируем", — сказал журналистам представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, подарят ли чемпионам и призёрам Игр в Токио автомобили, Песков пояснил, что Фонд поддержки олимпийцев традиционно вручает им машины. При этом, как он указал, присутствие президента на подобной церемонии является необязательным.