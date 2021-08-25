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    В Кремле назвали тему Крыма вопросом существенных разногласий с Турцией

    Россия открыта к диалогу и готова разъяснять заблуждения, которые у разных государств возникают из-за полуострова, заметил Дмитрий Песков.

    25 августа, 10:19
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, однако это не означает свободу от существенных разногласий — например по вопросам, связанным с Крымом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Российско-турецкие отношения носят в целом партнёрский характер, причём не просто декларативный, а который основывается на прочном фундаменте торгово-экономического сотрудничества, но это не означает, что они свободны от существенных разногласий. К существенным разногласиям относится крымская тема", — сказал Песков.

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    По словам официального представителя Кремля, Москва делает выводы по итогам прошедшей в Киеве "Крымской платформы". Это мероприятие носит декларативный характер и не имеет какого-то осязаемого продолжения, однако всё равно его тон — недружественный для нашей страны, добавил Песков. Он заметил, что Россия открыта к диалогу и готова разъяснять странам реальное положение дел и те заблуждения, которые у разных государств возникают по Крыму.

    Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

    Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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