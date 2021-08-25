Песков назвал достаточными меры правительства и ЦБ по контролю над инфляцией
Представитель Кремля не разделяет опасений, что единоразовые выплаты для различных категорий граждан могут привести к росту цен.
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Правительство и Центробанк принимают все необходимые меры, чтобы не допустить разгона инфляции из-за предложенных президентом Владимиром Путиным дополнительных выплат гражданам страны. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"И Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", — заверил представитель Кремля.
Песков признал, что мнения экспертного сообщества на этот счёт разделились: некоторые аналитики высказали опасения, что новые выплаты подстегнут инфляцию, но существует аргументированная точка зрения и других аналитиков, которые, со слов пресс-секретаря президента, "не ожидают роста инфляционных тенденций".
Индексации, доплаты и повышение пенсий: Владимир Путин на съезде "Единой России" рассказал о новых мерах социальной поддержки
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам. Средства, которые предоставляются из федерального бюджета, выплатят территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Также выплаты в 10 тысяч рублей назначены военным пенсионерам, пенсионерам, служившим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения Российской Федерации.
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