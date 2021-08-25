Песков назвал достаточными меры правительства и ЦБ по контролю над инфляцией

Правительство и Центробанк принимают все необходимые меры, чтобы не допустить разгона инфляции из-за предложенных президентом Владимиром Путиным дополнительных выплат гражданам страны. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"И Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", — заверил представитель Кремля.

Песков признал, что мнения экспертного сообщества на этот счёт разделились: некоторые аналитики высказали опасения, что новые выплаты подстегнут инфляцию, но существует аргументированная точка зрения и других аналитиков, которые, со слов пресс-секретаря президента, "не ожидают роста инфляционных тенденций".