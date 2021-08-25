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    Вручную расчищали путь при нулевой видимости: В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца в лесу

    От путей эвакуации спасателей отрезало верховое возгорание, но благодаря слаженным действиям они смогли выбраться. В результате происшествия никто не пострадал.

    25 августа, 10:06

    Пожар в Мордовском заповеднике. Видео © МЧС РФ

    Сотрудники МЧС и военнослужащие, участвующие в тушении пожаров в Мордовском заповеднике на границе с Нижегородской областью, оказались заблокированы пламенем посреди леса. Об этом сообщает МЧС РФ.

    Группировка из 55 человек и 18 единиц техники направилась в один из кварталов заповедника вечером 23 августа. Однако внезапно поднявшийся ветер создал огневое кольцо вокруг них.

    "Огонь перешёл в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации. Основной целью теперь стала попытка найти выход из огненной западни", — сказано в записи на сайте ведомства.

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    Их первоочередной задачей стало не подпустить огонь вплотную. По внутреннему краю горящего кольца пожарные вырубили деревья, верховой огонь удалось локализовать. Однако низовое горение продолжалось и создавалось сильное задымление. Ближе к ночи ветер стих, дым стал сгущаться и необходимо было как можно быстрее выбираться из огненного плена.

    На спасение к ним выдвинулась вторая группировка, а на пути отхода была направлена автоцистерна и тяжёлая техника, спасатели стали прорываться к огненному кольцу. Неимоверными усилиями путь для эвакуации удалось проложить, при этом разборка дороги от поваленных деревьев и горящего сухостоя проводилась буквально вручную в условиях нулевой видимости. Спустя несколько часов оказавшихся в огненном плену людей эвакуировали на безопасное расстояние. При этом ни одна единица техники повреждена не была.

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    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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